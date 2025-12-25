Social

Ger de Crăciun: Ce temperaturi vor indica termometrele astăzi

Photo of Timpul.md Timpul.md25 decembrie 2025
Astăzi, în Moldova, vremea se va menține stabilă, cu cer parțial acoperit de nori, favorabilă pentru activități cotidiene, fără precipitații semnificative.

Astăzi, temperaturile maxime vor atinge -3,8°C în Chișinău, iar minimele se vor situa în jurul valorii de -7,8°C. Cerul va fi parțial noros până la prânz, iar după-amiaza condițiile meteo se vor ameliora ușor cu cer mai senin. Probabilitatea precipitațiilor este nulă pe întreaga durată a zilei.

Mâine, vremea va aduce o schimbare notabilă. Temperaturile maxime vor crește ușor la -1,3°C și minimele coboară la -8,4°C. Este așteptată ninsoare slabă pe parcursul a aproximativ patru ore și probabilitatea maximă de precipitații va atinge 88%.

Poimâine, vremea va continua să se schimbe treptat în Chișinău. Temperaturile maxime vor ajunge la 0,9°C și minimele nu vor coborî sub -1,3°C. Cerul va fi predominant acoperit dar fără precipitații semnificative pe durata întregii zile.

