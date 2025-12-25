Primarul Ion Ceban, implicat într-un scandal urbanistic major: CNA investighează demolarea și construcția pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”

Primarul Ion Ceban se află din nou în centrul criticilor după ce a emis autorizația pentru construirea unui complex multifuncțional pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, situat în inima capitalei. Decizia de a permite ridicarea unui imobil de peste 15 etaje fără avizele obligatorii ale Ministerului Culturii a stârnit reacții negative din partea societății civile, consilierilor municipali și experților în urbanism.

Ofițerii CNA și procurorii municipali investighează acum posibile încălcări ale legislației în domeniul construcțiilor. Conform informațiilor oficiale, autorizația emisă de Primăria Chișinău nu respecta normele legale privind distanțele față de monumentele protejate și nici nu includea avizul Ministerului Culturii, în ciuda faptului că terenul se află în nucleul istoric al orașului și în zona de protecție a Cimitirului Central.

Ancheta CNA vizează administratorii companiei de construcții, care ar fi obținut documentele permisive fără respectarea procedurilor obligatorii. Autoritățile verifică dacă au existat abuzuri de putere sau acte de corupție în emiterea autorizației, iar perchezițiile se desfășoară în mai multe locații din Chișinău. Persoanele vizate urmează să fie audiate în calitate de bănuiți.

Criticii lui Ceban subliniază că autorizația pentru demolarea cinematografului și construirea complexului multifuncțional reflectă lipsa de transparență și un management urbanistic discutabil, care pune în pericol patrimoniul istoric al capitalei. Experții atrag atenția că astfel de decizii pot avea consecințe grave pe termen lung, afectând identitatea urbană și regulile de dezvoltare durabilă ale orașului.

Primarul Ion Ceban nu a oferit până în prezent declarații oficiale pe marginea anchetei, deși presa și societatea civilă solicită clarificări privind modul în care a fost emisă autorizația și dacă au fost respectate toate procedurile legale.

Anul 2025 a fost unul tensionat pentru administrația lui Ceban, iar acest caz adaugă presiune suplimentară asupra imaginii sale, amplificând nemulțumirile privind transparența deciziilor în domeniul urbanismului și protecției patrimoniului cultural din Chișinău.