Un nou documentar Sky News Australia dezvăluie dovezi suplimentare despre un “efort orchestrat” de a promova narativul că COVID-19 a avut origini naturale, în ciuda declarațiilor oficialilor din serviciile de informații care indică faptul că virusul a “cel mai probabil” scăpat din Institutul de Virologie din Wuhan. Acest documentar, intitulat “What Really Happened in Wuhan, the Next Chapter”, prezentat de Sharri Markson, include mărturii ale oficialilor din diverse agenții de informații americane și ale oamenilor de știință din domeniul sănătății publice, care susțin că teoria scurgerii din laborator a fost intenționat suprimată. Unul dintre informatori a susținut că analiștii CIA care susțineau teoria scurgerii din laborator au fost chiar mituiți pentru a-și schimba poziția, astfel încât să se distragă atenția de la China și de la Institutul de Virologie din Wuhan​​.

Documentarul Sky News scoate în evidență modul în care Dr. Anthony Fauci a promovat narativul originilor naturale ale COVID-19, în ciuda afirmațiilor unor oameni de știință care, în particular, considerau că scurgerea din laborator era “extrem de probabilă să se fi întâmplat” și regretau faptul că politica era introdusă în știință. Discuțiile private au fost dezvăluite după ce un mandat de citare de la Congresul SUA a forțat divulgarea a sute de email-uri și mesaje Slack între Dr. Fauci și oamenii de știință însărcinați cu examinarea originii virusului. Thomas DiNanno, fost Secretar Adjunct de Stat al SUA, a declarat că mesajele private între oamenii de știință arată clar un “efort orchestrat pentru a promova un anumit narativ”​​.

Un oficial public implicat în aceste discuții a fost Robert Kadlec, care la acea vreme era Secretarul Adjunct pentru Sănătate și Servicii Umane (Pregătire și Răspuns) și, tehnic, superiorul Dr. Fauci. Într-un interviu exclusiv pentru documentarul Sky News, Dr. Kadlec a declarat că a avut discuții cu Dr. Fauci și că au decis deliberat să minimalizeze teoria scurgerii din laborator. El a menționat că scopul a fost de a evita acuzațiile privind implicarea SUA în cercetări care ar fi putut crea virusul, dar și că Dr. Fauci era preocupat de protejarea propriei reputații​​.

Documentarul include, de asemenea, referințe la Dr. Zhou Yusen, un om de știință militar chinez, ale cărui cercetări privind vaccinul ar fi putut fi cauza pandemiei globale. Dr. Zhou a fost unul dintre primii care a publicat un patent pentru un vaccin COVID-19 și, conform lui Dr. Kadlec, acesta ar fi trebuit să înceapă lucrul la vaccin “nu mai târziu de 2019”. Dr. Zhou a fost găsit mort în “împrejurări misterioase”, la doar câteva luni după ce au apărut rapoarte despre rolul său în originea COVID-19. Agențiile de informații bănuiesc jocuri murdare în moartea sa, iar Dr. Kadlec a menționat că este “cu siguranță posibil” ca Partidul Comunist Chinez să-l fi ucis pe Dr. Zhou pentru că “a declanșat accidental COVID-19”, deși a adăugat că nu există dovezi concrete pentru a susține această ipoteză​​.

