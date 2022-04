Analiză NYT: Dovada că rușii mint când spun că masacrul de la Bucea a fost înscenat

Ororile războiului totuși, au ieşit la iveală, dumincă, după ce forţele ucrainene au recucerit teritoriile ocupate de ruși. Sute de cadavre au fost descoperite în gropi comune, multe dintre victime – civili – prezentând urme de tortură. Rusia susține că imaginile sunt fabricate de Kiev, însă, o analiză New York Times demontează susținerea Moscovei că uciderile ar fi fost înscenate ulterior.

1 aprilie 2022. Un membru al consiliului local din Bucea a filmat ororile de pe străzile din Bucha, după plecarea rușilor. În urma lor au rămas cadavre împrăștiate de-a lungul străzii Iablonska.

3 aprilie 2022. Când au apărut imaginile cu corpurile neînsuflețite ale unor civili, zăcând pe străzile din Bucha, unii cu mâinile legate, alții împușcați în cap, Ministerul Apărării din Rusia a respins acuzațiile, sugerând că acestea ar fi fost aruncate recent pe străzi “după ce toate unitățile ruse s-au retras complet din oraș” pe 30 martie.

De asemnea, Rusia a susținut că imaginile sunt “o altă farsă” și a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la ceea ce a numit “provocari ale radicalilor ucraineni”.

Pentru a confirma când au apărut cadavrele și când au fost uciși civilii, echipa de investigații NYT a efectuat o analiză înainte și după a imaginilor din satelit. În imagini sunt observate obiecte întunecate de dimensiuni similare cu un corp uman apărut pe strada Iablonska, în perioada 9 martie – 11 martie. Obiectele apar în pozițiile în care au fost găsite cadavrele după ce forțele ucrainene au revendicat Bucha, așa cum arată filmările de pe 1 aprilie. O analiză ulterioară arată că obiectele au rămas în această poziție timp de trei săptămâni.

Totodată, jurnalist Oliver Carroll de la publicația The Economist spune că mai există un argument care demontează acuzațiile Rusiei: mirosul. „Mirosul cadavrelor intrate în putrefacție. Un asemenea miros nu are cum să fie emanat după doar câteva zile, în temperaturi sub zero grade”.

I note that Russia now suggesting Ukrainians did #Bucha executions themselves after Russian r etreat. There’s one reason why this can’t be true. The smell of the decomposing bodies. You simply don’t get such a strong odour after few days in v cold (near or sub zero) temperatures

— Oliver Carroll (@olliecarroll) April 3, 2022