ANI va verifica averea directoarei Liceului „Mihail Berezovschi” din Chișinău

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința Anei Eremei-Berezovschi, directoare a Instituției Publice Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Mihail Berezovschi” din municipiul Chișinău.

Potrivit procesului-verbal întocmit la 16 ianuarie 2026, procedura a fost pornită după o sesizare înregistrată la ANI la 19 decembrie 2025, în care se solicită verificarea averii deținute de directoare în vederea stabilirii existenței unei diferențe substanțiale între veniturile realizate și bunurile dobândite.

ANI precizează că, în urma verificării prealabile, s-a conturat „prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale”, iar instituția invocă necesitatea inițierii controlului ca măsură de prevenire și combatere a unei eventuale îmbogățiri nejustificate.

În etapa preliminară, inspectorul de integritate a analizat declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul vizat, inclusiv cele anuale pentru perioada 2016–2024, iar informațiile au fost confruntate cu date din registre și sisteme informaționale ale statului, precum și cu actele și explicațiile prezentate de persoana vizată.

Procesul-verbal menționează că urmează să fie verificată în mod complex corespunderea dintre veniturile declarate, cheltuielile suportate, investițiile efectuate, modificările patrimoniale, precum și sursele de acoperire a unor tranzacții și obligații financiare, inclusiv prin prisma:

procurării și înstrăinării unor automobile;

tranzacțiilor cu bunuri imobile și terenuri;

donațiilor și altor operațiuni patrimoniale;

vânzării unui apartament în 2023 și procurării unui alt apartament în 2024;

contractării unui credit bancar în 2024 și rambursării acestuia.

ANI subliniază că stabilirea exactă a raportului dintre venituri și bunurile dobândite poate fi realizată doar în cadrul unui control complet, iar persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției până la constatarea unor eventuale încălcări în condițiile legii.