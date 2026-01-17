Exporturile R. Moldova către țările CSI au scăzut cu 9,3% în 2025

În perioada ianuarie–noiembrie 2025, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de aproximativ 3,4 miliarde de dolari. Asta înseamnă o creștere de 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Uniunea Europeană rămâne cea mai importantă piață pentru produsele moldovenești. Spre țările UE au mers 68,1% din exporturi, adică mai mult de două treimi din total. În plus, livrările către UE au crescut cu 4,9%.

O altă parte a exporturilor a fost trimisă către țări din afara UE și CSI (așa-numitele „alte țări ale lumii”). Acestea au avut o pondere de 25,8% din total, iar exporturile către aceste piețe au crescut cu 6,9%, contribuind pozitiv la creșterea generală a exporturilor.

În schimb, exporturile către țările CSI au scăzut cu 9,3%. Aceste piețe au reprezentat doar 6% din totalul exporturilor și au influențat negativ evoluția generală.

Datele confirmă faptul că Republica Moldova își îndreaptă tot mai mult exporturile către piața Uniunii Europene, dar și că își extinde treptat livrările către alte regiuni ale lumii.