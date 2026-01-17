Președintele Albaniei vine în Moldova, într-o vizită de două zile: Ce subiecte va discuta cu Maia Sandu

Președinta Maia Sandu îl va găzdui, luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului.

„Agenda discuțiilor celor doi șefi de stat va viza aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea legăturilor economice, precum și sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Albania, la fel, ca și Republica Moldova, este țară – candidată pentru aderare la Uniunea Europeană. Vizita președintelui albanez la Chișinău vine să consolideze cooperarea și schimbul de experiență în procesul de integrare europeană al ambelor state.

Cei doi lideri vor susține declarații de presă, începând cu ora 11.25. Reprezentanții mass-media sunt invitați în intervalul 10.55–11.15 la sediul Președinției (bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 154, intrarea de pe strada Maria Cebotari). Accesul se va face în baza acreditărilor”, se menționează în comunicatul Președinției.