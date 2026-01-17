Un vânător a găsit o dronă de circa 2,5 metri pe malul unui iaz din Telenești

Poliția anunță că, în urmă cu aproximativ o oră, a fost sesizată de un vânător care a comunicat că, la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești, pe malul unui iaz, a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri.

Potrivit comunicatului, zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul și să investigheze cazul în detalii.

Poliția vine și cu un apel către cetățeni. Oamenii legii îndeamnă persoanele care observă aparate de zbor sau alte dispozitive suspecte căzute la sol să nu se apropie de acestea și să nu le atingă.

În astfel de cazuri, cetățenii sunt rugați să anunțe de urgență poliția la 112.