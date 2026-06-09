Anulare rușinoasă în hipism: Sportivii ecveștri din Moldova nu pot participa la o competiție din România pe motiv că autoritățile „nu le pot transporta caii”

Sportivii ecveștri din Moldova afirmă că sunt privați de posibilitatea de a participa la competițiile din România și din alte țări alături de propriii cai, deși nivelul lor de pregătire este unul corespunzător. Totul se întâmplă din cauza procesului de evaluare și aliniere la cerințele Uniunii Europene privind exportul și circulația cabalinelor, care va fi finalizat abia în anul 2027.

„Regretăm profund că nu putem merge la competiția din România, pe care atât de mult am așteptat-o și ne-am dorit enorm de mult să participăm, să ducem numele șării noastre mai eparte. Astfel de competiții sunt cu totul alt nivel. Este greu de explicat, dar pentru mine este un sentiment aparte când intri în concurs și reprezinți propria țară.

Prietenii noștri din alte țări ne oferă adesea ajutor și ne spun că am putea concura pe caii lor, dar nu este același lucru. Noi ne dorim să concurăm cu propriii noștri cai, alături de propria echipă, mai ales că sportivii noștri au un nivel foarte bun de pregătire.

De aceea sperăm ca deputații și conducerea Parlamentului vor auzi vocea sportivilor și vor rezolva această problemă”, a declarat sportiva.

Autoritățile au o explicație la situația creată.

„Republica Moldova se află în prezent într-un proces de evaluare și aliniere la cerințele Uniunii Europene privind exportul și circulația cabalinelor. În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, întreprind demersurile necesare pentru conformarea la standardele europene și pentru obținerea autorizărilor necesare.

Subiectul este gestionat în cooperare cu instituțiile europene competente, iar auditul Comisiei Europene privind exportul de cabaline este planificat pentru anul 2027.

Menționăm că în acest proces sunt direct implicate două instituții – ANSA și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, a explicat Ministerul Educației