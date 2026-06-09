Fraudele se înmulțesc în Moldova. Un pensionar le-a dat escrocilor 500.000 de lei

Poliția a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 19 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total depășind două milioane de lei.

Potrivit oamenilor legii, patru dintre cazuri au fost comise ieri, iar celelalte s-au produs în zilele anterioare, fiind raportate abia acum de victime.

Cea mai mare pierdere a fost înregistrată în Chișinău. Victima, un bărbat de 64 de ani, a rămas fără peste 500.000 de lei, după ce a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe.

În aceeași perioadă, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune.

Poliția constată și o creștere a numărului de fraude comise prin platforme investiționale fictive. Victimele sunt convinse să investească economiile personale sau chiar să ia credite, sub promisiunea unor câștiguri rapide și garantate.

Cele mai afectate regiuni sunt municipiile Chișinău și Bălți, precum și raionul Ungheni.

Oamenii legii reamintesc faptul că reprezentanții băncilor, ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Poliției sau ai altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea banilor în numerar, divulgarea datelor bancare sau transferul sumelor către persoane necunoscute.

Poliția recomandă cetățenilor să verifice cu atenție informațiile primite prin apeluri, mesaje sau aplicații de comunicare, să nu transfere bani către persoane necunoscute sau platforme investiționale neverificate și să nu contracteze credite la solicitarea unor persoane care promit profituri rapide.

În cazul unor suspiciuni de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat Poliția.