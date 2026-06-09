Averea unui ex-director de la Ministerul Justiției, sub lupa ANI. Ce s-a depistat

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control al averii și intereselor personale în privința lui Petru Vîrlan, fost director adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești din cadrul Ministerului Justiției, în urma unor suspiciuni privind eventuale neconcordanțe între veniturile declarate și bunurile deținute.

Potrivit procesului verbal de inițiere a controlului, verificările au fost declanșate după o sesizare din oficiu care vizează achiziții și venituri semnificative realizate în perioada exercitării funcției publice.

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2023, depusă în 2024, Petru Vîrlan a raportat mai multe surse de venit pentru el și membrii familiei. Acestea includ salarii din diferite activități, onorarii, burse și indemnizații, precum și venituri din dobânzi.

De asemenea, în documente sunt indicate sume consistente provenite din donații și evenimente de familie, inclusiv nuntă ( peste 629 mii de lei) și cununie (peste 77 mii de lei).

Pe lângă veniturile declarate, fostul oficial a declarat un apartament de aproape 96 de metri pătrați, achiziționat în 2023 pentru peste 2 milioane de lei, dar și un automobil de tip Mercedes, evaluat la aproximativ 100.000 de euro.

Totodată, acesta a contractat două credite bancare, unul de 1,2 milioane de lei și altul de 200 mii de lei, cu scadență pe termen lung.

Inspectorii de integritate au constatat, în etapa de verificare preliminară, existența unor posibile diferențe substanțiale între veniturile declarate, cheltuieli și averea acumulată, motiv pentru care a fost dispusă inițierea controlului.

Petru Vîrlan a deținut funcția de director adjunct în cadrul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești din subordinea Ministerului Justiției în perioada 2020-2024.