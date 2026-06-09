Cine este tiktokerul acuzat de propagandă de război și instigare la ură: „De mine nu retrăiți, totul o să fie bine”

Tiktokerul de 33 de ani, acuzat de propagandă de război și instigare la ură, este Vadim Țăruș. Acesta, care are peste 200 de mii de urmăritori pe TikTok, a recunoscut că a făcut unele greșeli și a declarat că, în anumite situații, a exagerat prin cuvintele pe care le-a folosit.

„Deja m-ați văzut peste tot. (…) Am văzut deja multe și am înțeles multe, nu din frică de lege. Că de lege nu trebuie să ne temem. Legea trebuie, pur și simplu, respectată. Și totul o să fie bine”, a menționat tiktokerul.

Tiktokerul a admis că a greșit în unele situații și că a exagerat prin modul în care s-a exprimat.

Pe alocuri am greșit și eu. Recunosc și am recunoscut asta. Da, am greșit în unele momente. Am exagerat cu cuvintele.

Vreau să vă spun să nu vă bucurați niciodată de problemele cuiva. Trăim niște vremuri foarte grele.

Sunt oameni care sunt mult mai periculoși și se plimbă bine-mersi la libertate, printre copiii voștri, printre noi, dar de mine să nu retrăiți. Totul o să fie bine”, a afirmat acesta.

Un bărbat de 33 de ani, administrator al unui cont viral de TikTok, este cercetat penal pentru propagandă de război.