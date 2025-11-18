Apeluri-capcană în Moldova: aplicația care îți fură telefonul în câteva minute

O nouă schemă extrem de periculoasă se extinde în Republica Moldova, vizând utilizatorii de WhatsApp și Viber. Escrocii se prezintă ca reprezentanți ai unor operatori de telefonie și inventează situații urgente, pretinzând că trebuie efectuate optimizări ale internetului, verificări de securitate sau proceduri pentru a preveni blocarea numărului de telefon. Mesajele sunt construite astfel încât să inducă panică și să facă victima să acționeze rapid, fără să pună întrebări.

Scopul lor este să convingă persoana să instaleze o aplicație prezentată drept instrument de „asistență tehnică”, care ar permite operatorului să rezolve problema de la distanță. În realitate, aplicația oferă escrocilor acces complet la telefon: fișiere, parole, conturi bancare, coduri SMS și informații personale. Odată instalată, victima nu mai controlează ceea ce se întâmplă pe dispozitivul ei.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că această metodă este tot mai agresivă, fiind adaptată pentru a păcăli inclusiv persoane tech-savvy. Escrocii folosesc un limbaj profesional, culori specifice brandurilor și chiar logouri imitate pentru a părea autentici. În câteva minute de acces la telefon, infractorii pot intra în aplicațiile bancare, pot schimba parole și pot iniția tranzacții fără ca victima să își dea seama.

Operatorii reali de telefonie nu solicită niciodată instalarea unor aplicații necunoscute și nu cer acces direct la telefon. Ei comunică exclusiv prin canale oficiale, iar orice intervenție tehnică se face din sistemele lor interne, fără a cere date confidențiale. De aceea, orice solicitare de acest tip trebuie tratată ca o tentativă clară de fraudă.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să închidă imediat convorbirile atunci când sunt abordați cu astfel de pretexte. Înainte de a răspunde, este recomandată verificarea informațiilor printr-un apel direct la operator. Reacția rapidă poate face diferența între un dispozitiv protejat și conturi bancare golite în câteva minute.