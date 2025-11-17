Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal trei ani în stânga Nistrului, eliberat din închisoare de separatiști

Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare, anunță directorul de program în cadrul asociației Promo-LEX, Vadim Vieru. Activistul civic a fost reținut în august 2022 și a fost deținut ilegal mai bine de trei ani în penitenciarele din regiunea transnistreană.

„Confirmăm că deținutul politic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat. Detalii suplimentare, inclusiv privind anumite proceduri judiciare, vor fi oferite mâine printr-un comunicat de presă al Asociației Promo-LEX”, a precizat Vieru.

Vadim Pogorlețchi a fost condamnat la 16 ani de închisoare de „judecătoria Tiraspol” pentru așa-numita „trădare de patrie”, în ciuda faptului că acesta nu deține „cetățenia rmn”. Totodată, a fost acuzat de „negarea rolului pozitiv al forțelor ruse de menținere a păcii”.