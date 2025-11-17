Ziua Studenților a fost marcată la Academia Ștefan cel Mare într-o atmosferă solemnă

Ziua Internațională a Studenților a fost marcată la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI într-o atmosferă solemnă, în care a fost evidențiat rolul tinerei generații în construirea viitorului european al Republicii Moldova. Prezentă la ceremonie, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, i-a încurajat pe studenții Academiei să persevereze, să învețe cu străduință și să devină buni specialiști.

„Țara privește spre voi cu speranță și încredere. Energia, corectitudinea, ambiția și spiritul vostru reprezintă piloni importanți pentru viitorul Republicii Moldova. Păstrați demnitatea uniformei, respectul pentru instituție și angajamentul față de misiunea pe care o purtați”, a declarat ministra.

La rândul său, rectorul Academiei, Dinu Ostavciuc, a subliniat rolul esențial al studentului în dezvoltarea instituțională și profesională.

„Stimați studenți, astăzi de ziua voastră, din numele comunității academice, din numele Senatului Academiei, rectoratului și al meu personal, vă adresăm un gând de recunoștință și un gând de prețuire, pentru tot ceea ce faceți în viața Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne”.

În cadrul evenimentului, cei mai buni studenți ai Academiei s-au ales cu premii și diplome, ca recunoaștere a disciplinei, dedicării și performanțelor obținute.

Un moment simbolic l-a constituit îngroparea capsulei timpului la baza monumentului „Ștefan cel Mare”, simbolul Academiei. În capsula sigilată au fost depuse mesaje adresate studenților de peste decenii — cuvinte despre curaj, responsabilitate și valorile care stau la temelia profesiei.

Locul păstrării Capsulei Timpului a fost acoperit cu o placă de granit memorială, până la deschiderea acesteia – la împlinirea semicentenarului de la constituirea Academiei, în anul 2040.