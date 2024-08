Ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, a declarat marți, la Digi24, că CNP-ul fiscal nu este un instrument obligatoriu, și poate fi folosit în relația cu ANAF-ul de către orice contribuabil care dorește să își protejeze identitatea. „Intenția este ca să devină funcțional cu 1 iulie 2025. Este un termen stabilit cu mediul de afaceri și convenit pentru a intra în vigoare”, a anunțat Boloș, care a făcut mai multe precizări.

„Domnul prim-ministru și domnul Ciucă au solicitat aceste întâlniri cu mediul de afaceri. Pe data de 29 iulie am avut o primă întâlnire cu mediul de afaceri, prezentând conceptul general pentru ceea ce înseamnă CNP-ul fiscal. Am pus proiectul în consultare publică până pe data de 19 august, perioadă în care mediul de afaceri poate să facă observații și să propună îmbunătățiri în scris, după care, pe baza acelor observații, împreună cu ceea ce mai primim între timp de la cine este interesat pe acest subiect, mai avem o întâlnire în data de 26 august pentru a definitiva forma cu care ne vom duce în Coaliția de guvernare și apoi în Guvern pentru a prezenta soluția identificată de comun acord cu mediul de afaceri pentru această variantă.Trebuie să fac câteva precizări: 1. Este opțional, nu este un instrument obligatoriu, trebuie să clarific odată pentru totdeauna acest lucru. 2. Poate fi folosit în relația cu ANAF-ul de către orice contribuabil care dorește să își protejeze identitatea și nu dorește să furnizeze informații despre codul numeric personal sau alte date de interes personal. 3. Pentru cei care participă la sistemul național de credit fiscal, pentru cei care prezintă bonuri fiscale care sunt din domenii de activitate cu risc de evaziune fiscală, ei pot să beneficieze de credit fiscal, respectiv o cotă-parte din valoarea acestor bonuri, fie li se rambursează celor care au prezentat bonurile sau poate fi folosit creditul fiscal pentru compensarea cu alte impozite și taxe.

CNP-ul fiscal are acest rol, nu este obligatoriu, este folosit doar opțional de către contribuabili dacă aceștia, în relația cu fiscul, doresc să își păstreze identitatea personală sau participă la sistemul național de credit fiscal, caz în care acest cod de identificare fiscală trebuie pus pe bonul fiscal, trebuie introdus în casa de marcat fiscală pentru ca mai apoi, preluat în sistemul național să poată fi centralizat pe persoană și să poată omul să intre în drepturile pe care le conferă”, a spus Boloș. Întrebat dacă intenționează să devină funcțional CNP-ul fiscal și de când, Marcel Boloș a spus: „Intenția este ca să devină funcțional cu 1 iulie 2025. Este un termen stabilit cu mediul de afaceri și convenit pentru a intra în vigoare, este rezultatul discuțiilor pe care le-am avut cu mediul de afaceri, le-am explicat inclusiv avantajele pentru ei, pentru că până la urmă competitorii neloiali sunt principalii dușmani ai contribuabililor cinstiți și ei sunt primii care vor avea de suferit pentru că vor trebui să elibereze aceste bonuri fiscale la solicitarea cumpărătorilor. Cumpărătorul are dreptul de a intra în posesia bonului fiscal și a obține creditul fiscal, fiind o formă de protejare a intereselor statului și de a combate acest fenomen de evaziune fiscală care a luat amploare la nivelul României”.

