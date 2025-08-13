Arhitectul-șef al mun. Comrat, reținut după perchezițiile ofițerilor CNA

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile îl vizează pe arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mită pentru eliberarea autorizației de construire.

„Potrivit denunțătorului, bărbatul ar fi solicitat mijloace bănești pentru facilitarea înregistrării unui teren atribuit prin decizia Consiliului Municipal Comrat și pentru obținerea autorizației de construire a unui imobil pe acest teren. În cadrul urmăririi penale, mijloacele bănești estorcate, în sumă de 6 000 de lei, au fost transmise sub controlul ofițerilor CNA, fiind documentate și alte episoade de pretindere și primire de bani.

În urma perchezițiilor efectuate astăzi dimineața la domiciliul, automobilul și biroul de serviciu al bănuitului, au fost depistate probe concludente pentru urmărirea penală. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor conexiunilor și probarea faptelor.

CNA reamintește că orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată”, se menționează în comunicatul CNA.