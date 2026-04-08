Actualitate

Armata Națională, instituția de stat cu cea mai mare încredere din partea cetățenilor

Timpul.md 8 aprilie 2026
0 0

Armata Națională se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor în rândul instituțiilor guvernamentale. Raportul „Indexul rezilienței informaționale naționale pentru Moldova: raport comparativ 2024-2025” arată că această creștere se datorează unei comunicări strategice mai eficientă și o prezență mai activă în spațiul public.

Raportul publicat de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării arată că proximitatea rămâne un factor-cheie în construirea încrederii. Instituțiile locale și organizațiile apropiate de cetățeni – precum autoritățile locale și bisericile – continuă să inspire mai multă încredere decât structurile centrale.

La polul opus sunt partidele politice în care moldovenii au cea mai mică încredere, chiar dacă se observă o ușoară îmbunătățire față de anul precedent. Încrederea în acestea a crescut cu 5%, iar neîncrederea a scăzut cu 7%, pe fondul unei comunicări mai intense în perioada preelectorală.

În ceea ce privește instituțiile centrale – Președinția, Parlamentul și Guvernul – nivelul de încredere a rămas relativ stabil comparativ cu 2024.

Raportul mai relevă că mass-media națională și declarațiile oficialilor se numără printre cele mai credibile surse de informare, însă acestea sunt depășite de încrederea acordată relațiilor personale – rude, prieteni și apropiați.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md8 aprilie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *