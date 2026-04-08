Armata Națională, instituția de stat cu cea mai mare încredere din partea cetățenilor

Armata Națională se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor în rândul instituțiilor guvernamentale. Raportul „Indexul rezilienței informaționale naționale pentru Moldova: raport comparativ 2024-2025” arată că această creștere se datorează unei comunicări strategice mai eficientă și o prezență mai activă în spațiul public.

Raportul publicat de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării arată că proximitatea rămâne un factor-cheie în construirea încrederii. Instituțiile locale și organizațiile apropiate de cetățeni – precum autoritățile locale și bisericile – continuă să inspire mai multă încredere decât structurile centrale.

La polul opus sunt partidele politice în care moldovenii au cea mai mică încredere, chiar dacă se observă o ușoară îmbunătățire față de anul precedent. Încrederea în acestea a crescut cu 5%, iar neîncrederea a scăzut cu 7%, pe fondul unei comunicări mai intense în perioada preelectorală.

În ceea ce privește instituțiile centrale – Președinția, Parlamentul și Guvernul – nivelul de încredere a rămas relativ stabil comparativ cu 2024.

Raportul mai relevă că mass-media națională și declarațiile oficialilor se numără printre cele mai credibile surse de informare, însă acestea sunt depășite de încrederea acordată relațiilor personale – rude, prieteni și apropiați.