VSquare: Szijjártó complota cu Lavrov ca să blocheze aderarea Ucrainei la UE

Portalul VSquare a publicat o nouă tranșă de interceptări telefonice între miniștrii de Externe ai Rusiei și Ungariei, Serghei Lavrov și Péter Szijjártó. Materialul a fost realizat de un consorțiu internațional de investigații și se bazează pe înregistrări ale serviciilor de informații occidentale.

Iată principalele concluzii ale investigației:

Budapesta a folosit în mod sistematic problema drepturilor minorității maghiare din Ucraina ca mijloc de presiune pentru a bloca negocierile de aderare la UE.

Péter Szijjártó i-a propus lui Serghei Lavrov să trimită documente ale UE prin intermediul Ambasadei Ungariei la Moscova.

Ungaria și Slovacia, acționând ca aliați ai Kremlinului în cadrul UE, s-au opus restricțiilor privind aprovizionarea cu energie din Rusia.

Budapesta a susținut, de asemenea, „realizările” Kremlinului de la Summitul din Alaska.

O înregistrare audio scursă în presă dezvăluie o atitudine surprinzător de deferentă și supusă a lui Szijjártó față de Lavrov.

Pe 14 decembrie 2023, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, liderii UE s-au adunat pentru a deschide negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova. Aceștia s-au confruntat cu o puternică opoziție din partea unuia dintre propriii lor membri: Ungaria.

Prim-ministrul Viktor Orbán amenințase că va folosi dreptul de veto și a folosit această chestiune ca pârghie în disputele sale cu Bruxelles privind fondurile de coeziune și de redresare ale UE în valoare de peste 22 de miliarde de euro, înghețate din cauza încălcărilor statului de drept de către Ungaria.

Orbán, ca de obicei, era însoțit de ministrul de externe Péter Szijjártó, care, în timpul uneia dintre pauze, a ieșit din sala de ședințe pentru a-l suna pe colegul său rus, Serghei Lavrov.

„Peter, ce mai faci? Eu sunt bine”, l-a salutat Lavrov pe Szijjártó, care i-a explicat conștiincios cum decurg negocierile și ce presupune planul Ungariei pentru reuniune. Cu siguranță, lui Lavrov i-a plăcut ce a auzit. „Ok, bine, da, da, excelent”, a spus rusul. „Uneori, șantajul direct făcut cu bunăvoință este cea mai bună opțiune.”

Șantaj ratat

Doar că șantajul Ungariei nu a funcționat de data aceasta.

Viktor Orbán a părăsit sala în timpul votului privind deschiderea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, parte a unei mișcări aranjate dinainte – cancelarul Germaniei l-a trimis pe Orbán afară din sală să bea o cafea – care a permis celorlalți 26 de lideri să adopte decizia în unanimitate, în timp ce Ungaria s-a abținut, reușind astfel să-și salveze prestigiul. Szijjártó a rămas totuși în urmă pentru a asista la negocieri, ținând Kremlinul la curent cu o relatare aproape în timp real.

Înregistrările convorbirilor dintre Lavrov și Szijjártó din perioada 2023-2025 au fost obținute și confirmate de un consorțiu de agenții de știri de investigație format din VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider și Centrul de Investigații Ján Kuciak (ICJK).

Szijjártó a acționat la cererea lui Lavrov pentru a face presiuni în vederea eliminării surorii miliardarului rus Alisher Usmanov de pe listele de sancțiuni ale UE. De asemenea, a dezvăluit modul în care diplomatul de vârf al Ungariei a coordonat acțiunile cu ministrul rus al energiei, Pavel Sorokin, pentru a interveni în numele a zeci de companii și bănci rusești vizate de restricții ca parte a celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, care era în discuție la începutul verii anului 2025.

Lavrov primea informații în timp real din Consiliul UE

Cu toate acestea, rolul lui Szijjártó ca informator al lui Lavrov nu s-a limitat în niciun caz la divulgarea discuțiilor și protocoalelor sensibile din cadrul UE. De-a lungul numeroaselor lor convorbiri telefonice, Szijjártó i-a furnizat lui Lavrov un flux neprețuit de informații despre modul în care o coaliție occidentală presupus unită se pregătea să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului său de agresiune.

Ungaria s-a oferit, la fiecare pas, Rusiei ca o a cincea coloană la Bruxelles: Szijjártó era mereu dornic să ia legătura cu Lavrov și să-i ceară sfatul (sau permisiunea) pentru a întreprinde acțiuni care erau dezavantajoase pentru UE și Ucraina, dar extrem de avantajoase pentru Moscova. Așa cum a spus un ofițer de informații, relația lor semăna mai mult cu cea dintre un coordonator de spioni și un agent pe teren decât cu cea dintre doi miniștri de externe egali.

Aceste noi dezvăluiri vin în contextul în care guvernul lui Orbán se confruntă cu cea mai mare amenințare la adresa puterii sale din ultimul deceniu și jumătate. Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc pe 12 aprilie, iar partidul său de guvernământ, Fidesz, se află cu până la douăzeci de puncte în urma partidului de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, un fost loialist al lui Orbán devenit rival.

Între timp, atât Rusia, cât și Statele Unite au intervenit în afacerile suverane ale Ungariei în numele lui Orbán, cu agenți ai Kremlinului pe teren. Așa cum a raportat anterior VSquare, rușii au trimis agenți de informații militare și „tehnologi politici” în Ungaria pentru a răspândi dezinformare și narațiuni pe rețelele sociale care prezintă Ucraina ca arhitect al dezordinii și subversiunii în Ungaria, iar o înfrângere a Fidesz-ului ar însemna un război inevitabil.

Americanii, la rândul lor, și-au trimis vicepreședintele la Budapesta pentru a sprijini regimul lui Orbán în ultimele zile de campanie. Ieri, J.D. Vance a condus un miting pentru liderul de dreapta asediat, pe care l-a numit „unul dintre singurii adevărați oameni de stat din Europa” și pentru a da vina pe UE și Ucraina pentru că au făcut ceea ce el însuși era acolo să facă: să influențeze o alegere democratică.

Întâlnirea Zelenski-Orban de la Kiev, „transmisă în direct”

Pe 2 iulie 2024, în aceeași zi în care Orbán l-a vizitat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la Kiev, Szijjártó l-a sunat din nou pe „dragul său prieten” Lavrov pentru a-l „informa” nu doar despre ce s-a întâmplat între doi lideri europeni care se privesc cu suspiciune reciprocă într-o capitală devastată de război.

Momentul acestui apel a fost crucial, întrucât a avut loc cu o săptămână înaintea summitului NATO de la Washington, D.C., unde sprijinul occidental pentru Kiev, precum nou-înființatul program NATO de asistență și instruire în materie de securitate pentru Ucraina de la Wiesbaden, Germania, urmau să fie punctele principale de pe ordinea de zi. La acel summit s-a convenit asupra unei promisiuni minime de 40 de miliarde de euro pentru anul următor. Aliații au afirmat, de asemenea, că parcursul Ucrainei către aderarea la NATO era „ireversibil”, deși au refuzat să emită o invitație formală de aderare.

Un acord pre-summit negociat de secretarul general al NATO a permis Ungariei să se retragă complet din misiunea de coordonare NATO-Ucraina — fără implicarea personalului sau a fondurilor maghiare — în schimbul faptului că Budapesta nu va bloca celelalte 31 de state aliate să continue.

În secret față de UE

În convorbirea sa cu Lavrov, Szijjártó a dorit să afle dacă președintele rus Vladimir Putin îl va primi pe Orbán înainte de summitul NATO „oriunde în Rusia”, întrucât „prim-ministrul este absolut flexibil în ceea ce privește locația”. Potrivit lui Szijjártó, Orbán a dorit să-i explice lui Putin „consecințele acelei întâlniri de la Kiev”.

Lavrov a întrebat în ce calitate va discuta Orbán cu Putin: în calitate de prim-ministru al Ungariei sau în calitate de „președinte al Uniunii Europene”, adică o funcție rotativă la care sunt eligibile toate statele membre. Cu doar o zi înainte, pe 1 iulie, Ungaria și-a început președinția de șase luni, pe care Orbán a folosit-o ulterior pentru a lansa ceea ce el a numit o „misiune de pace”. Criticii din UE au calificat ulterior încercarea sa de a prelua controlul asupra politicii externe a UE în ceea ce privește Ucraina și Rusia drept „diplomație de troll”.

„Nu putem separa cele două aspecte, dar cred că faptul că el este președintele Uniunii Europene sporește semnificația [acestui demers]” [sic], a răspuns Szijjártó.

Cel mai important, planul lui Orbán de a se întâlni cu Putin — transmis de Szijjártó lui Lavrov în cadrul convorbirii lor — a fost ținut secret față de aliații Ungariei din UE și NATO, care au aflat despre acesta doar din reportajul VSquare din 4 iulie, cu o zi înainte de vizita programată.

Secretul a fost deliberat, au declarat oficialii europeni pentru VSquare, o mișcare calculată pentru a împiedica aliații să se opună și să blocheze potențial întâlnirea. Un oficial a descris-o la momentul respectiv ca o încălcare flagrantă a normelor diplomatice de bază între parteneri.

Putin nu a pierdut timpul și a exploatat ocazia de a face poze, deschizând întâlnirea prin descrierea lui Orbán ca reprezentant al UE însăși — exact scenariul de care se temuseră capitalele occidentale. După cum a dezvăluit conversația dintre Lavrov și Szijjártó, a fost, de asemenea, un scenariu care fusese coregrafiat în secret între Budapesta și Moscova în prealabil. Când a izbucnit știrea despre întâlnire, reprezentanții UE s-au grăbit să sublinieze că Orbán a vorbit doar în numele Ungariei, nu al blocului în ansamblu. Dar nici Orbán, nici Putin nu au văzut lucrurile așa, după cum arată acum clar convorbirile telefonice scurse între Szijjártó și Lavrov.

„Acum reiese din convorbirea lor telefonică că el a mers în calitate de reprezentant al Consiliului”, a declarat un înalt oficial al UE, care nu este autorizat să vorbească oficial. „Este incredibil cum Szijjártó imploră o invitație pentru Orbán la Moscova, și este foarte jenant să faci asta în cazul agresorului. Este destul de clar că ungurii au înșelat Uniunea Europeană.”

„Îți voi trimite documentul, Serghei”

Întâmplător, acel apel nu a fost o cerere unilaterală. Lavrov avea și el o favoare de cerut de la Szijjártó:

Lavrov: Uite, am vrut să sun și să verific compromisul la care ați ajuns cu Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pentru Ucraina. Și au existat rapoarte conform cărora rolul decisiv l-a jucat problema minorităților naționale. Szijarto: Absolut. Așa a fost. Lavrov: Încercăm să facem rost de documentul exact, dar… Szijarto: Ți-l voi trimite. Nu este o problemă. Lavrov: Ok, Peter, dacă îmi poți trimite documentul, ți-aș fi recunoscător. Szijjártó: O fac imediat. Îl trimit la ambasada mea din Moscova, iar ambasadorul meu îl va transmite șefului dumneavoastră de cabinet, iar apoi va fi la dispoziția dumneavoastră.”

Din conversație nu reiese clar exact ce document a promis Szijjártó să-i trimită lui Lavrov prin intermediul ambasadei Ungariei la Moscova. Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei, solicitat de consorțiul nostru cu privire la detalii, nu a răspuns la cererea noastră de comentarii.

Înaltul oficial al UE a afirmat „cu o certitudine de 99%” că documentul pe care Szijjártó a promis să-l trimită lui Lavrov era cadrul de negociere, care la acel moment era deja public. „Nu înțeleg de ce Lavrov a intrat în acest joc cu el. Acest cadru este un document public.”

O posibilitate, potrivit unui înalt oficial occidental din serviciile de informații, era că Lavrov pur și simplu testa limitele până la care Szijjártó ar fi mers pentru a furniza informații Rusiei. „Este aproape ca un test de loialitate pentru a evalua disponibilitatea unui agent de a urma ordinele sau de a se conforma sarcinilor”, a spus oficialul. „Este ca un curs de recrutare pentru începători.”

Totuși, potrivit diplomatului de rang înalt al UE, nu este vorba nici măcar de o situație de tip „manipulator-agent”, ci mai degrabă de faptul că Szijjártó „este doar un idiot util”.

Veșnica problemă a minorităților

Un subiect major care îi preocupa pe ambii miniștri de externe era drepturile minorităților din Ucraina, considerate de mult timp un pretext al Kremlinului pentru a justifica acțiuni militare nu doar împotriva unui vecin de alături, ci oriunde locuiesc etnici ruși sau vorbitori de limbă rusă.

Cu câteva săptămâni înainte de convorbirea din 2 iulie 2024, tensiunile diplomatice dintre Ungaria și UE au atins punctul culminant. Budapesta bloca din nou fondurile destinate Ucrainei, în timp ce UE lucra la mecanisme de ocolire a vetoului său.

Miza era o listă de 11 puncte prezentată de Ungaria privind drepturile minorității maghiare din regiunea Transcarpatia a Ucrainei, o populație estimată la aproximativ 100.000 de persoane. Îndeplinirea acestor cerințe era o condiție pe care guvernul Orbán o impunea în schimbul sprijinului său în ceea ce privește negocierile de aderare a Ucrainei la UE.

Între timp, Bruxelles avea propriile nemulțumiri față de Budapesta cu privire la modul în care aceasta din urmă gestiona refugiații din război. La 13 iunie 2024, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a impus Ungariei o amendă de 200 de milioane de euro pentru încălcarea regulamentelor UE privind azilul.

Avem acum dovezi că, în timp ce Orbán și Szijjártó militează oficial pentru drepturile etnicilor maghiari din Ucraina, Ministerul de Externe maghiar conspira cu Lavrov pentru a promova cauza drepturilor minorității ruse din țară.

Într-o conversație dintre Szijjártó și Lavrov, din 17 iunie, cei doi au discutat pe larg această chestiune. Szijjártó se laudă că se simte minunat după întâlnirea cu politicienii de la Bruxelles: „Deși de obicei țipă la mine… la sfârșitul zilei îmi spun mereu că măcar m-am distrat.”

„Da, știi tu, știi cum să te descurci cu ei”, a răspuns Lavrov. Szijjártó a intrat apoi într-o relatare detaliată a discuțiilor sale cu UE privind cele unsprezece puncte ale Ungariei și „cum să redăm acele drepturi pe care le-am avut deja”. Lavrov, însă, a readus conversația la rușii din Ucraina și la modul în care nerespectarea cerințelor Kremlinului ar putea descuraja sau deraia procesul de aderare a Ucrainei. Szijjártó a răspuns că respectarea drepturilor minorităților este un principiu universal care reglementează Consiliul Europei – „într-o zi este minoritatea voastră, iar a doua zi este a noastră” – un răspuns care l-a satisfăcut în mod evident pe Lavrov.

„Știi, Serghei”, a afirmat Szijjártó, „sunt întotdeauna la dispoziția ta”.

„Mi se face greață când văd cum Szijjártó discută cu agresorul despre cum să pună presiune pe Ucraina, spunând că astăzi sunt minoritățile noastre, mâine sunt minoritățile voastre”, a declarat înaltul oficial al UE. „În același timp, cadrul de negociere prevede că Ucraina trebuie să-și respecte toate obligațiile internaționale și acordurile bilaterale cu statele membre ale UE privind aceste chestiuni. De fapt, Szijjártó îl minte și pe Lavrov, deoarece cadrul de negociere nu se referă la alte țări sau minorități, ci vorbește doar despre acordurile Ucrainei cu statele membre ale UE.”

În aceeași conversație, ministrul maghiar de externe a povestit și despre interacțiunea sa cu Justin Trudeau, pe atunci prim-ministru al Canadei și susținător declarat al Ucrainei, căruia Szijjártó i-a comunicat importanța menținerii unei linii directe deschise cu Rusia pentru a se ajunge la o încheiere rapidă a războiului. „Și putem transmite orice fel de mesaje, putem stabili orice fel de contacte”, i-a relatat Szijjártó lui Lavrov comentariul său adresat lui Trudeau. „Și, știi, Trudeau dădea din cap: «Ce bine! Ce bine!» Iar eu am spus: Bine, domnule prim-ministru, acum dați din cap, dar atunci vă rog să nu considerați că a fi în contact cu Rusia este un lucru rău.”

„Da. Trudeau este un dezastru”, a spus Lavrov.

Înainte de a încheia conversația, Szijjártó i-a împărtășit ideea sa — deja aprobată de Orbán — de a convoca o sesiune a comisiei interguvernamentale maghiaro-ruse. „Aveți vreo reacție negativă în legătură cu asta?”, a întrebat el, asigurându-se că interlocutorul său nu are. Lavrov l-a asigurat: „Nu, deloc. Deloc. Deloc. Doar pozitiv.”

Încurajat astfel, Szijjártó a spus că intenționează să ia legătura cu ministrul rus al Sănătății, Mihail Murashko, copreședinte al comitetului interguvernamental maghiaro-rus, pentru a convoca reuniunea la Budapesta.

„Propunerea stupidă și idioată a Comisiei Europene”

Pe 19 iunie 2025, în timpul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Szijjártó s-a întâlnit cu viceprim-miniștrii ruși Denis Manturov și Alexander Novak pentru a discuta despre aprovizionarea cu energie.

Pe 22 iunie, Szijjártó l-a sunat pe Lavrov pentru a-l informa despre discuțiile sale cu colegii acestuia, care îi prezentaseră deja rusului un rezumat al conversației lor. „Le-am spus că, după cum știți, ne luptăm din nou cu propunerea stupidă și idioată a Comisiei Europene de a ne tăia sursele de energie din Rusia. Și, după cum știți, le-am cerut să se asigure că decretul dumneavoastră prezidențial va fi prelungit, ceea ce ne permite să plătim gazul prin OTP”, a spus Szijjártó, referindu-se la o bancă importantă cu sediul la Budapesta care deservește țările din Europa Centrală și de Est, inclusiv Ucraina. „Știți că aceasta este valabilă până la 1 iulie și le-am cerut să se asigure că va fi prelungită.”

Szijjártó făcea aluzie la disputa sa cu propunerea Comisiei Europene din 2025 de a elimina treptat importurile de energie din Rusia în UE. Comisia a anunțat mai întâi foaia de parcurs REPowerEU și apoi a propus reglementări cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic menite să pună capăt importurilor de gaz rusesc până la sfârșitul anului 2027. Mecanismul a fost conceput pentru a ocoli un potențial veto din partea Budapestei și a Bratislavei, întrucât nu se baza exclusiv pe sancțiuni care necesită unanimitate.

Din perspectiva lui Orbán, acea propunere nu era doar o amenințare la adresa „relațiilor cu Rusia” ale Ungariei în general, ci viza un interes foarte specific: menținerea aprovizionării cu materii prime și a instrumentelor de plată care permiteau achiziționarea în continuare a gazului rusesc.

La sfârșitul lunii iunie 2025, Szijjártó a anunțat că Rusia a prelungit decretul care permitea Ungariei să plătească gazul prin intermediul OTP Bank până în octombrie 2025, ceea ce explică partea din conversație referitoare la necesitatea prelungirii decretului rus înainte de 1 iulie. Mai ales, aceasta confirmă din nou coordonarea dintre Budapesta și Moscova.

Szijjártó a menționat, de asemenea, coordonarea cu Juraj Blanár, ministrul slovac de externe, și lupta din cadrul Consiliului UE. În iunie 2025, Ungaria și Slovacia au blocat cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni al UE, argumentând că planurile paralele ale UE de a întrerupe aprovizionarea cu energie din Rusia le amenințau securitatea energetică. Prim-ministrul Robert Fico a mers până la a numi planul Comisiei „sinucidere economică” în absența unor alternative la gazul, petrolul și combustibilul nuclear rusești.

Conversația dintre Szijjártó și Lavrov dezvăluie nu doar „contacte prietenoase” cu Moscova, ci, încă o dată, o linie coordonată Budapesta–Bratislava care a influențat deciziile la nivelul întregii UE. Deoarece sancțiunile UE necesită unanimitate, chiar și o singură țară le poate bloca. Ungaria și Slovacia și-au exploatat astfel poziția, legând problema sancțiunilor de cea a energiei.

Lavrov a apreciat foarte mult această atitudine favorabilă Rusiei, pe care a lăudat-o într-o altă conversație cu Szijjártó din 16 august 2025, aceasta fiind axată în principal pe întâlnirea recent încheiată dintre Putin și Trump la Anchorage, Alaska.

„Știm că prietenii noștri, precum Viktor Orbán, dumneavoastră și Robert Fico, ne înțeleg”, l-a asigurat Lavrov pe Szijjártó, menționându-l pe prim-ministrul slovac favorabil Rusiei. „Iar în ceea ce-i privește pe ceilalți, depinde de ei să decidă dacă sunt politicieni maturi sau încă imaturi.”

Întâlnirea Putin-Trump din Alaska

În cadrul aceleiași convorbiri, Szijjártó a încercat să afle mai multe detalii din culisele summitului din Alaska, care nu a reușit să producă un acord privind Ucraina, dar a provocat o consternare enormă în Europa, deoarece o soluționare finală a războiului – dacă nu chiar viitorul securității europene – era discutată peste capetele aliaților din UE și NATO, precum și ale Ucrainei însăși.

Ceea ce l-a interesat în mod special pe Szijjártó a fost prânzul anulat dintre Putin și Trump și plecarea în grabă a președintelui rus de pe teritoriul SUA după mai puțin de trei ore de discuții bilaterale. A fost aceasta „un semn de supărare sau dezamăgire între voi doi?”

Lavrov l-a asigurat că, de fapt, masa comună „nu a fost niciodată anulată. Și prânzul nu este ceva ce mi-ar plăcea cu adevărat, cunoscând arta gastronomică americană.”

Lavrov: Bună ziua! Szijjártó: Bună ziua, Serghei! Sunt Peter. Lavrov: Da, ce mai faci, Peter? Szijjártó: Îmi cer scuze că te sun, probabil că e deja foarte târziu la Moscova. Lavrov: Nu, e abia nouă și jumătate. Szijjártó: Dar ai avut o zi foarte lungă, înțeleg, foarte solicitantă. Lavrov: Ei bine, cu cât ziua e mai lungă, cu atât trăim mai mult. Szijjártó: Doamne, așa e. Așa e. Voiam doar să te felicit, pentru că am înțeles că a fost un succes. Văd cât de îngrijorați sunt prietenii noștri europeni, dar voiam doar să mă asigur că știi că Ungaria susține toate eforturile și toate realizările pe care le-ați obținut astăzi. Lavrov: Da, apreciem declarația prim-ministrului și a fost o declarație foarte directă. Și cred că este ceva de care ar trebui să țină cont și ceilalți europeni. Szijjártó: De obicei o fac, iar apoi o încadrează în contextul sancțiunilor financiare împotriva noastră. Așa că știți. Lavrov: [râzând] Szijjártó: [râzând] Așa procedează ei. Dar pot să vă întreb, Serghei, dacă totul a decurs așa cum este prezentat în mass-media? Lavrov: Ei bine, președintele a declarat foarte clar, în cadrul conferinței de presă comune, că a fost un summit foarte util și de succes. Apoi, Trump a acordat un interviu separat pentru Fox News, în care a spus toate lucrurile potrivite, că, pe o scară de la 1 la 10, ar da acestui summit nota „10” și că progresul a fost foarte considerabil. Există una sau două probleme, așa cum a spus el, iar acum este rândul lui Zelenskyy să accepte acordul. Exact asta s-a discutat și el a acceptat această secvență. Vom vedea care va fi rezultatul vizitei lui Zelenskyy de luni la Washington. Szijjártó: Și pot să vă întreb dacă ați înregistrat vreun progres în cooperarea economică cu americanii pentru a relansa relațiile economice și comerciale, știți, pentru că are o… Lavrov: Nu s-a discutat despre asta, Peter. Szijjártó: Nu s-a discutat, aha, ok. Lavrov: Nu. Szijjártó: Bine. Deci economia nu a fost pe ordinea de zi. Lavrov: Este o chestiune care a fost discutată în trecut și americanii au afirmat foarte clar că, dacă pot scoate Ucraina din ecuație, nu vor exista limite. Szijjártó: Fără limite. Aha. Bine. Dar putem considera ca fiind mai mult sau mai puțin sigur că, atâta timp cât aceste negocieri încurajatoare sunt în desfășurare, americanii nu vor aplica alte sancțiuni? Lavrov: Nu am discutat despre sancțiuni. Szijjártó: Oh, nu ați discutat deloc despre asta? Lavrov: Nu. A fost o conversație foarte prietenoasă despre multe lucruri, inclusiv, știți, unele chestiuni absolut personale, care nu au legătură cu politica. Dar în ceea ce privește Ucraina, am explicat clar, și cred că Trump a înțeles esența când a declarat în interviul pentru Fox News că o pace durabilă pe termen lung este mult mai bună decât un armistițiu. Szijjártó: Da. Lavrov: Aceasta este poziția noastră. Szijjártó: Da, da, da. Deci trebuie abordate cauzele profunde. Lavrov: Absolut. Szijjártó: Și credeți că acum americanii au o înțelegere mai profundă? Pentru că îmi amintesc că, atunci când președintele Trump a preluat funcția, era foarte, să zicem, optimist în privința unei rezolvări rapide a situației, dar acum înțeleg mai bine că nu este vorba doar de a o „rezolva”. Lavrov: Nu, nu am discutat despre asta, dar cu ceva timp în urmă a spus că, atunci când a afirmat că va rezolva problema în 24 de ore, s-a înșelat. Nu, nu am discutat despre asta, Peter. Szijjártó: Da, da, bine. Am înțeles. Lavrov: Practic, președinții au făcut o prezentare foarte detaliată la conferința de presă comună. Szijjártó: Da, păi, asta e bine. Dacă a fost așa, așa cum s-a discutat, atunci e grozav. Pentru că, știi, a avut loc astăzi o informare pentru ambasadorii UE la Bruxelles, și nu am simțit că europenii ar fi foarte fericiți, știi? Și așa am simțit că lucrurile ar fi putut merge bine. Lavrov: Ei bine, scopul nostru a fost să luăm în considerare modalități realiste de a pune capăt războiului și nu să mulțumim ambasadorii europeni. Szijjártó: Da, bine, bine, bine. Da, da, sunt de acord.

„Ucraina are dreptul să-și decidă propriul destin”

Pe 12 august 2025, liderii UE au subliniat că „Ucraina are dreptul să-și decidă propriul destin” și că vor continua să sprijine parcursul Kievului către UE. Ungaria nu a semnat această declarație. Câteva zile mai târziu, liderii UE au reiterat că drumul spre pace nu poate fi stabilit fără Ucraina și că presiunea asupra Rusiei trebuie menținută.

Ungaria, așa cum reiese clar din schimbul de replici de mai sus, acționa ca reprezentant al Rusiei în fața UE, folosindu-și propria securitate energetică ca pârghie pentru a respinge sau a dilua deciziile UE nefavorabile Kremlinului. Mai mult, aluzia lui Szijjártó la „cauzele profunde” ale războiului face ecou unui clișeu rusesc: și anume, că Moscova a fost forțată să invadeze Ucraina din cauza extinderii NATO sau a mișcărilor aparent ostile întreprinse de Statele Unite și Europa de la sfârșitul Războiului Rece – mișcări la care Ungaria, în calitate de membru atât al NATO, cât și al UE, a luat parte.

În declarațiile publice, Lavrov și Kremlinul au folosit în mod constant expresia „cauzele profunde” pentru a respinge însăși ideea unui armistițiu necondiționat de-a lungul actualei linii de contact din Ucraina – o politică adoptată și apoi abandonată de Casa Albă a lui Trump – în favoarea unor concesii politice și teritoriale mai ample, care se extind mult dincolo de granițele suverane ale Ucrainei. Pe scurt, miza era viitorul Europei și rolul Americii în acesta, ceva pentru care o țară europeană – Ungaria – a contestat în instanță în numele unui adversar străin ostil.

„Așa cum îi spune chiar Szijjártó lui Lavrov”, ne-a spus înaltul oficial al UE, „sunt la dispoziția dumneavoastră. Chiar așa este. Foarte jenant, neloial, este ca un mic idiot care este împins și tras de o parte și de alta”.