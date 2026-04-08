Violeta Gașițoi, reacție la declarațiile Doinei Gherman pe cazul Vartic: Afirmații periculoase, ce mută atenția de la aflarea adevărului către o falsă luptă politică

Violeta Gașițoi, una dintre cele două avocate care au preluat cazul Ludmilei Vartic, a venit cu o reacție la declarațiile făcute de către deputata PAS Doina Gherman, pe cauza decesului cu semne de întrebare al educatoarei din Hîncești.

„Consider necesar să vin cu o poziție oficială. Eu, Violeta Gașițoi, împreună cu colega mea, Gabriela Kornacker, declarăm ferm că nu avem și nu am avut niciodată vreo afiliere politică. Noi nu acționăm în interesul niciunei forțe politice și nu avem ca scop discreditarea instituțiilor statului. Din contra, activitatea noastră profesională de peste 17 ani a fost constant dedicată apărării victimelor și combaterii abuzurilor indiferent de cine le comite și indiferent cine este la guvernare. Afirmațiile potrivit cărora acest caz ar fi utilizat politic sunt nu doar eronate, ci și foarte periculoase. Ele mută atenția de la esențial – aflarea adevărului, către o falsă luptă politică.

Nu e pentru prima dată când ni se atribuie asemenea intenții. Am trecut prin aceleași acuzări atunci când am apărat victimele violului din internatul de la Bălți. Am fost supuse presiunilor și tentativelor de discreditare când am vorbit despre corupție și ilegalitățile din sistem. Noi nu am cedat nici atunci și nu vom ceda nici acum.

Când se afirmă public că trebuie să credem mai mult instituțiile decât alte voci se transmite implicit că poziția avocaților este una necredibilă. Această idee este profund periculoasă într-un stat de drept. Rolul avocatului e acela de a verifica, contesta și echilibra acțiunile autorităților, nu de a le valida orbește. Noi nu ne opunem instituțiilor, noi cerem funcționarea lor corectă. Oficial vă invităm deschis la dialog, suntem gata să participăm la o ședință oficială și să prezentăm în limitele legii realitățile dosarului. La aceasă etapă nu avem dreptul să divulgăm probe public, dar această limitare nu trebuie confundată cu lipsa de argumente. Există, însă, fapte procedurale, care nu pot fi ignorate”, a punctat Violeta Gașițoi.