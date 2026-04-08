Crima de la Ocolina: Făptașii, condamnați la câte 20 de ani de închisoare

Doi tineri judecați pentru omorul comis cu deosebită cruzime asupra unui bărbat din satul Ocolina, raionul Soroca, ucis în noaptea de 14 septembrie 2025, au fost condamnați la câte 20 de ani de închisoare. Judecătoria Soroca a pronunțat sentința, iar pe latura civilă soția victimei și mama acesteia au obținut despăgubiri morale de câte 300.000 de lei.

Cazul vizează doi tineri de 20 și 22 de ani, trimiși în judecată în decembrie 2025, după ce procurorii au anunțat finalizarea urmăririi penale.

Potrivit învinuirii, crima a avut loc în noaptea de 14 septembrie 2025. Cei doi au mers la domiciliul victimei din satul Ocolina, unde, în urma unui conflict, i-au aplicat bărbatului multiple lovituri cu pumnii, până când acesta și-a pierdut cunoștința.

Ulterior, inculpații i-au legat picioarele cu o funie și l-au târât cu un cal în pădurea din extravilanul localității, pe o distanță de aproximativ 3 kilometri.

În timp ce unul dintre ei ducea calul, celălalt lovea victima pentru a o împiedica să strige după ajutor.

La intrarea în pădure, cei doi i-au dezlegat picioarele, apoi au folosit aceeași funie pentru a i-o înfășura în jurul gâtului și au început să tragă calul, încercând să-l stranguleze.

După ce au târât victima aproximativ 10 metri și au văzut că decesul nu survine, inculpații au continuat acțiunile de sugrumare și strangulare, care au dus în cele din urmă la moartea bărbatului.

Pentru a ascunde urmele infracțiunii, aceștia au acoperit cadavrul cu frunze.

Sentința a fost anunțată astăzi de avocatul Andrei Domenco, care a precizat că Judecătoria Soroca a aplicat pedeapsa maximă de 20 de ani pentru ambii inculpați.

Potrivit acestuia, acuzarea a cerut pedepse de 13 și 17 ani de detenție, însă instanța a admis inclusiv argumentele privind caracterul premeditat al infracțiunii, tentativa artificială de apărare a inculpaților și conduita acestora după comiterea crimei.

Avocatul a mai menționat că, a doua zi după omor, inculpații făceau frigărui și ascultau muzică, în pofida cruzimii faptelor comise.

Pe latura civilă, soția victimei și mama acesteia au obținut despăgubiri morale de câte 300.000 de lei fiecare, din totalul de 500.000 de lei solicitat de fiecare.

La momentul expedierii dosarului în instanță, procurorii anunțau că ambii învinuiți erau plasați în arest preventiv.

Potrivit Codului penal, omorul comis cu deosebită cruzime se pedepsește cu închisoare de până la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.