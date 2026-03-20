Ultimele 72 de ore au marcat o escaladare brutală a conflictului din Ucraina, forțele ruse înregistrând cele mai mari pierderi de personal de la începutul anului, potrivit Kyiv Indepenent. Conform Statului Major al Ucrainei, numărul victimelor zilnice în rândul armatei ruse a depășit pragul de 1.700, un număr dublu față de media lunilor de iarnă.

Creșterea bruscă a numărului de morți și răniți coincide cu o schimbare a condițiilor meteorologice. Profitând de ceața densă din perioada 17-18 martie, comandamentul rus a lansat asalturi coordonate pe o lungime de peste 100 de kilometri, între localitățile Rodynske și Huliaipole.

Robert Brovdi, cunoscut sub indicativul „Madyar”, comandantul Forțelor de Sisteme de Drone ale Ucrainei, a descris asalturile ca fiind valuri succesive de infanterie sprijinite de vehicule blindate și, surprinzător, de motociclete. „Inamicul a folosit vizibilitatea redusă pentru a avansa simultan în peste zece sectoare. Peste 500 de soldați au fost uciși de unitățile noastre de drone înainte de a ajunge la pozițiile ucrainene,” a declarat Brovdi.

Bilanțul prezentat de oficialii ucraineni pentru intervalul 17-19 martie:

– 17 martie: 810 victime

– 18 martie: 1.710 victime

– 19 martie: 1.520 victime.

Echipament distrus: Doar pe 17 martie, Rusia ar fi pierdut 29 de sisteme de artilerie și 230 de vehicule și cisterne de combustibil.

În timp ce intensitatea luptelor atinge cote ridicate, dialogul diplomatic pare să fi înghețat. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că discuțiile de pace dintre Washington, Moscova și Kiev se află într-o „pauză situațională”.

Această stagnare diplomatică, suprapusă peste noile conflicte regionale (precum cel din Iran), sugerează că ambele tabere se pregătesc pentru o perioadă de uzură extremă. Ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a reiterat strategia Kievului: degradarea capacității ofensive a Moscovei prin provocarea a până la 50.000 de pierderi pe lună.

În ciuda sacrificiului uman masiv, hărțile de tip open-source nu indică câștiguri teritoriale majore pentru Federația Rusă în direcțiile Pokrovsk sau Huliaipole. Totuși, comandanții ucraineni avertizează că restul lunii martie va aduce „lupte grele și prelungite”, pe măsură ce Rusia încearcă să își materializeze ofensiva de primăvară.