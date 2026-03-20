VIDEO // Ar fi înșelat mai mulți oameni de afaceri de peste 10 milioane de lei. Un bărbat din Chișinău, reținut pentru escrocherie

Un bărbat de 33 de ani din Chișinău a fost reținut, fiind suspectat de implicare într-o schemă de escrocherie cu un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de lei.

Potrivit Poliției, cazurile au avut loc în perioada 2024-2025. Bărbatul ar fi convins mai mulți agenți economici să investească în afaceri profitabile, însă ulterior dispărea cu banii și bunurile.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au depistat ciorne, documente și alte probe relevante pentru cauza penală.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Dacă bărbatul va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 15 ani de închisoare.