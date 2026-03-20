Pericol ecologic pe Nistru // Ministrul mediului, Gheorghe Hajder, chemat în plen la audieri

Ministrul mediului, Gheorghe Hajder, urmează să fie audiat în Parlament în legătură cu situația de pe Nistru. O hotărâre în acest sens a fost aprobată cu votul a 93 de deputați.

Totodată, la solicitarea deputatului PAS, Sergiu Lazarencu, în plen ar urma să se prezinte și conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea crizei.

Precizăm că autoritățile de la Chișinău au declarat stare de alertă de mediu pe Nistru începând cu 16 martie, după ce substanțe petroliere au fost depistate în apă, ca urmare a unui atac asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Inițial, cantitatea scursă a fost estimată de autoritățile ucrainene la aproximativ 1.5 tone. Ulterior, după discuțiile cu specialiști din Republica Moldova și România, ministrul mediului de la Chișinău a declarat că volumul ar putea fi „chiar de zeci de ori mai mare”.

Ca urmare a acestei scurgeri masive, mai multe localități din nordul R. Moldova, inclusiv municipiul Bălți, au rămas fără apă la robinet.