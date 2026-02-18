Armata rusă le-a transmis soldaților săi că aplicația Telegram a fost compromisă

Serviciile de informații străine pot vedea mesajele trimise de soldații ruși prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram, a declarat miercuri ministrul rus al dezvoltării digitale, Maksud Șadaev, citat de agențiile Interfax și Reuters.

Telegram, unul dintre cele mai populare servicii de mesagerie din Rusia, este utilizat pe scară largă de forțele ruse care luptă în Ucraina, însă se află sub presiunea autorităților, care au impus restricții asupra sa, susținând că aplicația nu a șters „conținut extremist”.

„Există numeroase indicii că agențiile de informații străine au acces la corespondența din cadrul aplicației și folosesc aceste date împotriva armatei ruse”, a fost citat Șadaev de Interfax.

Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicațiilor, a anunțat că încetinește funcționarea serviciului Telegram, în contextul unei campanii mai ample împotriva aplicațiilor de mesagerie deținute de companii private, despre care susține că nu au respectat legislația rusă.

Kremlinul a confirmat săptămâna trecută că aplicația americană de mesagerie WhatsApp, deținută de Meta Platforms, a fost blocată complet pentru nerespectarea legislației locale, după ce în decembrie accesul la aceasta a fost restricționat suplimentar.

Autoritățile i-au îndemnat în schimb pe ruși să se orienteze în schimb către un o aplicație de mesagerie „națională” susținut de stat – MAX. Criticii spun că MAX este un instrument de supraveghere controlat de FSB. Autoritățile ruse neagă acest lucru.