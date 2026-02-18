Fără drum, fără investiții: Ultimatumul oamenilor din Tocuz

Locuitorii satului Tocuz, raionul Căușeni, spun că s-au săturat de promisiuni și cer, în mod prioritar, repararea drumului care leagă localitatea de centrul raional.

Oamenii avertizează că nu vor susține și nu vor accepta nicio investiție în sat până când problema infrastructurii nu va fi rezolvată.

Peste o sută de săteni s-au adunat la o ședință publică, unde au discutat despre starea deplorabilă a celor aproximativ nouă kilometri de drum. Potrivit lor, tronsonul devine aproape impracticabil în perioadele ploioase și iarna, iar accesul dificil afectează atât activitatea economică, cât și viața de zi cu zi a localnicilor.

„Ne promit de ani de zile că vor face drumul, dar situația rămâne aceeași. Cum să vorbim despre investiții, dacă nu putem ajunge normal în centrul raional?”, au declarat oamenii.

La întâlnire au fost prezenți și deputați, care au dat asigurări că vor căuta soluții pentru identificarea fondurilor necesare. Totuși, nu a fost anunțat un termen clar pentru începerea lucrărilor.

Sătenii susțin că infrastructura precară descurajează investitorii și contribuie la depopularea localității. În lipsa unei intervenții concrete, aceștia spun că vor continua să insiste ca reabilitarea drumului să devină o prioritate reală pentru autorități.