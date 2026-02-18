Traseul M-3, blocat pentru camioane: Mai multe TIR-uri staționează la Slobozia Mare

Inspectoratul Național de Securitate Publică anunță că, potrivit informațiilor oferite de polițiștii Direcției patrulare Sud, circulația vehiculelor de mare tonaj este sistată pe traseul M-3, în satul Slobozia Mare, din raionul Cahul.

„Mai multe camioane la moment staționează pe partea carosabilă, așa că rugăm șoferii să manifeste prudență”, se arată într-un mesaj al Poliției.

Poliția Națională face apel la responsabilitate în contextul ninsorilor și le solicită șoferilor să evite parcarea mașinilor pe marginea carosabilului sau în zone care pot bloca accesul autospecialelor de intervenție.

Din cauza condițiilor meteorologice dificile din nord-estul și sud-estul Ucrainei, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, autovehicule de tonaj mare și mijloace de transport persoane pe un tronson extins de drum, au anunțat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și Serviciul Vamal.

Meteorologii au emis cod galben și cod portocaliu de precipitații puternice, însoțite de intensificări ale vântului. Avertizarea a intrat în vigoare marți, 17 februarie, la ora 20:00, și va fi valabilă până miercuri, 18 februarie, ora 17:00.