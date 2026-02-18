Posturile vamale Leușeni și Sculeni, blocate pentru camioane, pe sensul de intrare în țară: Restricțiile se mențin și la Cahul și Giurgiulești

Autoritățile naționale au restricționat temporar traversarea camioanelor prin posturile vamale Leușeni și Sculeni, pe sensul de intrare în țară, la această oră, pentru a asigura siguranța pe traseu, comunică Serviciul Vamal al RM.

„Amintim că se menține restricția instituită anterior, iar la moment este sistată temporar circulația camioanelor prin:

• postul vamal Cahul–Oancea

• postul vamal Giurgiulești–Galați

Restricțiile se aplică pe direcția de intrare în Republica Moldova, precum și, după caz, pe ambele sensuri de deplasare, în funcție de postul vamal.

Recomandăm transportatorilor să urmărească informațiile oficiale comunicate de Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră și să își planifice traseul în funcție de restricțiile instituite.

Vom reveni cu informații suplimentare imediat ce restricțiile vor fi ridicate”, informează Serviciul Vamal.