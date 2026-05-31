Armata ucraineană susține că a distrus două aeronave rusești Tu-142 și un sistem de rachete Iskander pe coasta Mării Negre

Drone ucrainene au distrus două aeronave navale rusești de tip Tu-142 și un sistem de rachete balistice Iskander în noaptea de 30 mai, a anunțat Robert „Magyar” Brovdi, comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, transmite Kyiv Independent.

Potrivit acestuia, sistemul Iskander și cele două aeronave Tu-142 au fost atacate pe un aerodrom militar din Taganrog, un oraș-port situat la Marea Azov, în regiunea Rostov.

Lovitura a fost realizată de Centrul 1 al Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot, o unitate specializată în atacuri în adâncime asupra țintelor militare rusești și a infrastructurii petroliere și de gaze.

Tu-142 este un avion de recunoaștere maritimă și luptă antisubmarin cu rază lungă de acțiune, operat de Marina Rusă. Aeronava este bazată pe platforma bombardierului strategic Tu-95, utilizat frecvent de Rusia pentru lansarea atacurilor masive cu rachete de croazieră asupra Ucrainei.

Sistemul operativ-tactic de rachete Iskander este o platformă rusească capabilă să lanseze rachete balistice la distanțe de până la 500 de kilometri.

Această armă, care poate fi interceptată în mod fiabil doar de sistemul avansat Patriot, construit în Statele Unite, a jucat un rol important în atacurile împotriva orașelor ucrainene și a infrastructurii energetice a țării.

Guvernatorul regiunii Rostov, Yuri Slusar, a anunțat pe Telegram că un rezervor de combustibil, un petrolier și o clădire administrativă din portul Taganrog au luat foc în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei. Slusar a mai afirmat că două persoane au fost rănite în oraș în timpul atacului.