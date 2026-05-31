Rusia acuză că drone ucrainene ar fi lovit un port și un depozit de petrol

Drone ucrainene au lovit în cursul nopții un petrolier în portul Taganrog şi un depozit de petrol în orașul Armavir, au declarat sâmbătă autoritățile din regiunile Rostov și Krasnodar din sudul Rusiei, potrivit Reuters.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a scris pe Telegram că incendiile izbucnite pe petrolier și în portul Taganro au fost stinse, fără a se raporta nicio deversare de petrol.

Două persoane au fost rănite, a adăugat el. Primarul Svetlana Kambulova a declarat că starea de urgență locală, introdusă pe 27 mai în acest oraș cu aproximativ 240.000 de locuitori, a fost prelungită.

În regiunea vecină Krasnodar, autoritățile din Armavir, oraș cu o populație de 185.000 de locuitori, au declarat că un incendiu la un depozit de petrol din zona industrială a fost adus sub control și că nu există răniți.

Guvernatorul din Rostov a afirmat că aproape 50 de drone au fost doborâte, fiind raportate atacuri în toată regiunea.

În afara orașului Taganrog au fost semnalate doar pagube minore, a precizat el.