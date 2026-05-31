Nawrocki vrea să-i retragă un ordin acordat lui Zelenski: Ce i-a înfuriat pe polonezi

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că vrea să-i retragă președintelui ucrainean, Vladimir Zelenski, „Ordinul Vulturului Alb”, cea mai înaltă distincție a statului polonez, după ce Kievul a decis să numească o unitate militară ucraineană după numele unei formațiuni controversate de insurgenți care au masacrat etnici polonezi în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, informează polskieradio.pl.

Zelenski a decis astfel să acorde unei noi unități de trupe speciale a armatei ucrainene denumirea de „Eroii UPA” – unde „UPA” vine de la „Ukrainska Povstanska Armia”, adică „Armata de Insurgență Ucraineană”.

Karol Nawrocki și-a exprimat vineri indignarea față de această decizie și a solicitat întrunirea Parlamentului polonez, pe 8 iunie, pentru revocarea distincției Ordinul Vulturului Alb, acordate lui Zelenski.

Zelenski a fost decorat cu Ordinul Vulturului Alb – cea mai veche și prestigioasă distincție de stat a Poloniei. Decorația i-a fost acordată în 2023 lui Zelenski în semn de recunoaștere a contribuției sale la relațiile polono-ucrainene și a rolului său în promovarea democrației, păcii și securității în Europa.

Kievul a precizat că numele acordat unității militare ucrainene are ca scop restaurarea tradițiilor militare naționale istorice, menționând performanța exemplară a unității în apărarea integrității teritoriale a Uchainei.

Nawrocki a spus că a primit această veste „cu mare tristețe” și a adăugat că o astfel de denumire oferă „o gură importantă de oxigen” propagandei ruse.

„Din păcate, președintele Zelenski a demonstrat că Ucraina, în ceea ce privește mentalitatea sa și glorificarea bandiților și criminalilor din Armata Insurgentă Ucraineană, nu este pregătită să facă parte din familia europeană”, a spus Karol Nawrocki.

Prezydent RP @NawrockiKn. — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 29, 2026