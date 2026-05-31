VIDEO: Incendiu la un depozit din Chișinău. Pompierii intervin cu forțe sporite

În această dimineață, un incendiu a izbucnit la un depozit de pe strada Lunca Bîcului din municipiul Chișinău, iar pompierii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție pentru a localiza și lichida focarul.

Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:17. Primele informații indică faptul că flăcările au cuprins un depozit în care erau păstrate utilaje tehnice, tractoare, anvelope și cantități semnificative de ulei.

Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că incendiul a afectat bunurile depozitate în interiorul obiectivului, existând riscul extinderii focului către zonele învecinate.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri și salvatori, care acționează pentru limitarea și stingerea incendiului.

Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime.

Cauza izbucnirii incendiului și circumstanțele producerii acestuia urmează să fie stabilite de specialiști. De asemenea, informații privind suprafața afectată și valoarea pagubelor vor fi comunicate ulterior.