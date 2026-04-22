Atac cu un cuțit asupra unui echipaj de urgență în Capitală: Medici, amenințați de fiul beat criță al unei paciente, la Ciocana

Un incident grav a avut loc în Chișinău, unde o echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu un cuțit chiar în timpul unei intervenții la domiciliu. Potrivit IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cazul s-a produs în seara zilei de 21 aprilie 2026.

„IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească anunță despre gravul incident produs la data de 21 aprilie 2026, în municipiul Chișinău, când o echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată în timpul unei intervenții. La ora 23:38, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale unei femei de 76 de ani, pe motivul „dureri de abdomen”. Echipa SAMU Ciocana a fost direcționată prompt la locul solicitării, intervenind în termen optim. În timpul acordării asistenței medicale la domiciliul pacientei, personalul medical a fost supus unui act de agresiune din partea unui membru al familiei – fiul pacientei – aflat în stare avansată de ebrietate.

Acesta a manifestat un comportament violent și imprevizibil, recurgând la amenințări și încercând să atace cu un cuțit felcera. Datorită intervenției rapide a infirmierului, agresorul a fost imobilizat, iar arma albă a fost îndepărtată, reușindu-se astfel evitarea unei tragedii și protejarea integrității fizice a personalului medical. S-a solicitat imediat sprijinul organelor de drept. Echipajul de poliție a sosit operativ la fața locului și a preluat agresorul pentru cercetări. Membrii echipei AMU au depus o plângere oficială, cazul fiind înregistrat. IMSP CNAMUP condamnă ferm orice formă de violență îndreptată împotriva personalului medical și subliniază că astfel de acțiuni sunt inacceptabile și contravin normelor legale și morale”, se arată într-un comunicat.