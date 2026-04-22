Mărturii după incendiul de la hipodromul din Chișinău: Proprietarul era șocat

Un incendiu puternic a izbucnit pe teritoriul unui grajd de cai din municipiul Chișinău, unde un hambar a fost cuprins de flăcări. La fața locului au intervenit cinci echipaje de pompieri și salvatori, care au acționat pentru localizarea și stingerea focului.

Potrivit primelor informații, nu au fost înregistrate victime. Martorii susțin însă că proprietarul terenului a suferit arsuri, după ce ar fi încercat să stingă incendiul înainte de sosirea pompierilor.

„Flăcările au cuprins un hambar cu o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Intervenția echipajelor a fost promptă”, au declarat reprezentanții serviciilor de urgență.

Un martor a relatat că incendiul a fost observat după apariția unui fum dens. „Am văzut fum și am coborât imediat. Proprietarul era în stare de șoc. Am încercat să salvăm caii până la sosirea pompierilor. Din câte am înțeles, ar fi fost efectuate lucrări în apropierea paielor, iar o scânteie ar fi putut declanșa focul”, a spus acesta.

Deocamdată, cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită, iar autoritățile urmează să elucideze circumstanțele producerii acestuia.

Directorul școlii de hipism, Alexandr Temciuc, susține că terenul pe care s-a produs incendiul ar fi fost ocupat ilegal de către proprietar, de mai bine de 15 ani, iar construcțiile ar fi fost ridicate fără autorizații. „Am sesizat în repetate rânduri instituțiile responsabile, însă nu a fost obținut niciun rezultat. Situația reprezintă un risc”, a declarat acesta.

Contactați pentru o reacție, reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării nu au răspuns apelurilor, iar persoana vizată de acuzații a refuzat să comenteze.