Șase polițiști de la IP Botanica, reținuți pentru protecția traficanților de droguri. CNA: Ar fi primit sistematic între 3000 și 10 000$

Un șef de secție și 5 angajați ai IP Botanica au fost reținuți și plasați în izolator pentru 72 de ore, fiind bănuiți de corupere pasivă și corupere activă comise în circumstanțe agravante, anunță Centrul Național Anticorupție.

„Mai exact, acțiunile de urmărire penală au vizat fapte de pretindere și primire sistematică a mijloacelor financiare, în sume cuprinse între 3000 și 10 000 de dolari, atât în numerar cât și în monedă virtuală, iar mitele parveneau de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri.

În urma efectuării perchezițiilor au fost depistate documente importante pentru cauzele penale aflate în gestiunea CNA, inclusiv obiecte interzise supuse expertizei.

La moment, acțiunile de urmărire penală continuă în vederea identificării tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate. Amintim că orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție conform legii”, notează CNA.