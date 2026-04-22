Percheziții într-un dosar de corupție: Conducerea IP Botanica, suspendată

Câțiva angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica sunt vizați într-un dosar de corupție, în cadrul căruia au fost efectuate peste 30 de percheziții în seara zilei de ieri. Pentru o desfășurare imparțială a anchetei, conducerea inspectoratului și alte persoane vizate au fost suspendate din funcție.

Perchezițiile au fost desfășurate în mai multe locații din Chișinău, inclusiv în birourile de serviciu ale angajaților Inspectoratului de Poliție Botanica.

Potrivit IGP, în urma acțiunilor au fost ridicate inclusiv obiecte interzise, care urmează să fie supuse expertizării.

Centrul Național Anticorupție precizează că un șef de secție și cinci angajați ai IP Botanica au fost reținuți și plasați în izolator pentru 72 de ore, fiind bănuiți de corupere pasivă și corupere activă comise în circumstanțe agravante.

„Mai exact, acțiunile de urmărire penală au vizat fapte de pretindere și primire sistematică a mijloacelor financiare, în sume cuprinse între 3.000 și 10.000 de dolari, atât în numerar cât și în monedă virtuală, iar mitele parveneau de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri”, comunică CNA.

Reprezentanții Poliției au condamnat ferm orice acțiune ilegală comisă de angajații instituției și au reiterat politica de toleranță zero față de corupție. „Instituția va continua să coopereze cu autoritățile competente pentru prevenirea și combaterea unor astfel de fapte”, se menționează într-un comunicat.

Urmărirea penală este în desfășurare, iar, în paralel, sunt examinate și eventualele abateri disciplinare ale persoanelor vizate.