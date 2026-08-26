Atenție, chișinăuieni: Acces limitat pe mai multe străzi până pe 31 august

Accesul publicului va fi limitat temporar pe mai multe străzi și în unele spații publice din Chișinău, în perioada 26 august, ora 20:00 – 31 august, ora 23:00. Restricțiile sunt instituite în contextul măsurilor de securitate pentru evenimentele dedicate aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Potrivit Primăriei Chișinău, măsurile au fost dispuse în legătură cu organizarea, pe 27 august, a Paradei Militare și a evenimentului „Independența care ne unește. Moldova – 35”.

Restricțiile vor viza un perimetru extins al capitalei, inclusiv mai multe artere din centrul orașului, zona Gării, bulevardul Dacia și Complexul Memorial „Eternitate”.

Astfel, accesul publicului va fi limitat temporar pe următoarele artere și tronsoane:

str. Ismail – între str. Mihail Kogălniceanu și str. București;

str. București – între str. Ismail și str. Ciuflea;

str. Ciuflea – între bd. Dacia și bd. Ștefan cel Mare și Sfânt;

bd. Constantin Negruzzi – între str. Albișoara și str. Ciuflea;

str. Aleea Gării – în perimetrul Pieței Gării;

bd. Iurii Gagarin – între bd. Decebal și Piața Constantin Negruzzi;

str. Albișoara – între bd. Constantin Negruzzi și str. Mihai Viteazul;

str. Mihai Viteazul – între str. Albișoara și str. Columna;

str. Columna – între str. Mihai Viteazul și Piața Dimitrie Cantemir;

str. Henri Coandă – între Piața Dimitrie Cantemir și str. Columna;

str. Ion Creangă – între Piața Dimitrie Cantemir și Piața Unirii Principatelor;

str. Constituției – între Piața Unirii Principatelor și str. Vasile Lupu;

str. Vasile Lupu – între str. Constituției și str. Constantin Stere;

str. Mihail Kogălniceanu – între str. Constantin Stere și str. Ismail;

bd. Dacia – între Aeroportul Internațional Chișinău și str. Ciuflea;

Complexul Memorial „Eternitate”.

Limitările se aplică și străzilor, sectoarelor de străzi și spațiilor publice aflate în interiorul perimetrului delimitat de arterele menționate.

Excepție vor face manifestațiile social-culturale autorizate în cadrul evenimentelor consacrate celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică și vor informa persoanele fizice și juridice care desfășoară sau intenționează să organizeze întruniri în zonele vizate despre restricțiile instituite.

Republica Moldova marchează pe 27 august 35 de ani de la proclamarea Independenței.