Atenție șoferi! România își modifică legislația rutieră

Ministerul Afacerilor Interne din România a prezentat astăzi, prin chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, principalele măsuri și modificări legislative la Codul Rutier propuse în cadrul proiectului „Siguranță în Trafic”, parte a eforturilor de reformare a sistemului rutier românesc.

Proiectul include o serie de propuneri legislative și măsuri concrete care vizează îmbunătățirea siguranței rutiere, digitalizarea serviciilor pentru șoferi și o mai bună organizare a traficului.

Monitorizarea automată a traficului: 700 de camere pentru identificarea abaterilor

Una dintre principalele noutăți este integrarea într-un sistem național de monitorizare rutieră – e-SIGUR, operațional de la 1 ianuarie 2025.

Acesta presupune folosirea a peste 700 de camere mobile ale Poliției Române pentru identificarea abaterilor din trafic. De asemenea, proiectul prevede integrarea camerelor CNAIR și ale administrațiilor locale, pentru a permite procesarea unui volum mare de date în timp real.

Pentru o eficiență crescută, la nivel național a fost înființat un Centru de Monitorizare Automată a Traficului, responsabil cu procesarea constatărilor automate ale abaterilor rutiere.

Șoferilor li se va calcula viteza medie cu care circulă pe un tronson de drum. Ce schimbări sunt la amenzi

Pentru a fluidiza procedurile și a degreva polițiștii rutieri de sarcini administrative, MAI propune simplificarea procesului de sancționare:

Dacă proprietarul este și conducătorul obișnuit al vehiculului, procesul-verbal va fi transmis direct și considerat comunicat automat.

Dacă proprietarul nu este șoferul, are posibilitatea să indice identitatea celui care a condus, iar în acest caz, procesul-verbal devine nul, fără alte formalități.

Se introduce și conceptul de viteză medie, folosit deja în alte state europene, ca metodă de sancționare a excesului de viteză.

În ceea ce privește parcarea și oprirea neregulamentară, sancțiunile vor fi aplicate direct proprietarului vehiculului, fără aplicarea de puncte de penalizare. Procesul-verbal va fi comunicat printr-un autocolant lipit pe parbriz.

Ce este viteza medie și cum se calculează. Poți primi amendă chiar dacă nu ai fost oprit de Poliție

Viteza medie reprezintă o metodă modernă de măsurare a vitezei cu care un autovehicul parcurge un anumit segment de drum. Spre deosebire de radarele clasice, care înregistrează viteza într-un singur punct, această metodă calculează cât timp i-a luat unei mașini să traverseze un tronson bine definit, de la un punct A la un punct B. Pe baza distanței dintre cele două puncte și a timpului parcurs, sistemul determină automat viteza medie cu care s-a circulat.

Spre exemplu, dacă un vehicul parcurge un tronson de 10 kilometri în 5 minute, înseamnă că a avut o viteză medie de 120 km/h, iar dacă limita de viteză este 100 km/h, șoferul a depășit reglementările în vigoare, chiar dacă în apropierea camerelor nu a circulat cu viteză mare.

Acest tip de monitorizare este deja utilizat cu în mai multe țări europene, precum Austria, Olanda, Spania sau Bulgaria, și are ca scop creșterea siguranței rutiere, descurajând comportamentele iresponsabile din trafic.

Prin introducerea acestui sistem și în România, autoritățile urmăresc reducerea numărului de accidente grave, în special pe drumurile naționale și pe autostrăzi, printr-un control mai eficient și echitabil al respectării limitelor de viteză. De asemenea, sistemul are avantajul de a nu putea fi „ocolit” de șoferi, întrucât monitorizează comportamentul pe o distanță mai lungă, și nu doar într-un punct izolat.

Dacă viteza medie depășește limita legală, poți fi sancționat chiar dacă n-ai fost oprit de poliție. Aceasta poate fi aplicată și pe autostrăzi, drumuri expres sau naționale.

Valabilitatea permiselor și responsabilități medicale

O altă măsură importantă vizează corelarea valabilității permiselor de conducere cu rezultatele evaluărilor medicale. Conducătorii auto sunt încurajați să respecte codurile de restricții medicale, aspect vital pentru siguranța rutieră.

Reguli flexibile pentru benzile dedicate transportului public

Autoritățile locale vor putea decide condițiile de circulație pe benzile dedicate transportului public, stabilind ce categorii de vehicule pot circula, în ce intervale orare și alte particularități adaptate specificului comunității.

Digitalizarea serviciilor pentru șoferi

Un element central al proiectului este digitalizarea completă a relației dintre șoferi și autorități, prin intermediul platformei HUB. Printre funcționalități se numără:

Transmiterea online a cererilor, notificărilor și documentelor pentru permise auto.

Vizualizarea digitală a probelor (ex. fotografii cu abaterea).

Posibilitatea de a preda permisul suspendat virtual, prin confirmarea online a perioadei de suspendare.

Declararea online a accidentelor ușoare (fără victime), cu eliberarea rapidă a autorizației de reparație.

Notificări prin SMS, e-mail sau aplicație mobilă pentru șoferii înrolați în sistem.

Pentru persoanele care nu au acces la mijloace digitale, MAI va crea mecanisme de sprijin și asistență, astfel încât nimeni să nu fie exclus de la accesarea acestor servicii moderne.

Proiectul este în consultare publică. Ce urmează

Toate propunerile prezentate fac parte dintr-un proces de consultare publică, deschis cetățenilor, autorităților locale și experților. Obiectivul este adoptarea unor soluții echilibrate, aplicabile și adaptate nevoilor reale din trafic.

Proiectul va fi realizat în colaborare cu polițiile locale, administrațiile municipale și alte instituții relevante. Deja a fost transmis Asociației Municipiilor din România pentru consultare.