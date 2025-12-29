Rusia susține că Ucraina a atacat cu drone reședința lui Putin și anunță că își revizuiește poziția în negocierile de pace

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod și că, prin urmare, poziția Moscovei în negocieri va fi revizuită, transmite Reuters.

Zelenski acuză Moscova că vrea să „submineze” eforturile diplomatice dintre Kiev și Washington.

„Rusia recidivează, folosind declarații periculoase pentru a submina toate rezultatele eforturilor noastre diplomatice comune cu echipa președintelui Trump”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.

Putin i s-a plâns lui Trump: „Poziția Rusiei se va schimba”

În discuția pe care au avut-o luni la telefon, Vladimir Putin i-a spus Donald Trump că Rusia își va revizui poziția în negocierile de pace după acest presupus atac cu drone ucrainene, anunță Kremlinul.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că Putin și Trump au discutat luni la telefon și că Putin a fost informat de Trump și de consilierii săi superiori cu privire la negocierile cu Ucraina.

Potrivit lui Ușakov, „Putin l-a informat pe Trump despre atacul cu drone asupra reședinței prezidențiale ruse și i-a spus că, în consecință, Rusia își revizuiește poziția”.

Rusia caută „justificări false” pentru noi atacuri, denunță Ucraina

Ministrul de externe al Ucrainei a îndemnat luni liderii mondiali să condamne „manipulările” Rusiei cu privire la un presupus atac ucrainean asupra reședinței lui Putin, afirmând că Moscova caută „justificări false” pentru noi atacuri asupra țării vecine.

„Tactica obișnuită a Rusiei: acuză cealaltă parte de ceea ce tu însuți faci sau plănuiești”, a afirmat Andrii Sybiha într-o postare pe X.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat la rândul său că acuzațiile Rusiei sunt „false” și că a discutat problema cu cancelarul german Friedrich Merz, relatează Reuters.