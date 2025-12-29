Ultimele zile din an aduc ger și ninsori slabe: După Revelion se încălzește

Ultimele zile ale anului 2025 vor fi geroase. Temperaturile scăzute se vor menține, iar meteorologii ar putea emite un nou avertisment de vânt puternic pentru 31 decembrie. Pe alocuri vor cădea ninsori slabe.

Șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca, a declarat că gerul va persista până în primele zile ale noului an.

„În următoarele zile ne așteptăm ca vremea să rămână destul de rece, mai exact până în jurul datei de 2 ianuarie. Ulterior, temperaturile vor începe să crească treptat, iar spre 5 ianuarie vom avea valori pozitive, inclusiv noaptea”, a precizat Ghenadii Roșca.

De luni spre marți, minimele vor varia între -1 și -6 grade. În noaptea de Revelion, temperatura aerului va oscila între -5 și -10 grade Celsius.

Marți, pe parcursul zilei, se anunță temperaturi între -2 și +3, iar miercuri – între -6 și 0 grade. După Anul Nou, vremea se va încălzi treptat, iar temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă a anului, comunică SHS. Termometrele vor indica între +4 și +9 grade Celsius.

Ninsori slabe sunt prognozate pentru zilele de marți, miercuri și joi. Izolat, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 2-3 centimetri.