Au intrat în apă și nu au ieșit: Trei persoane s-au înecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia

Mai multe tragedii au fost înregistrate sâmbătă, 1 august, în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde trei persoane s-au înecat în bazine acvatice și în râul Nistru.

Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia, în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, a mers la pescuit pe malul unui iaz.

La aproximativ 15 minute distanță, în satul Pârâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru pentru a se scălda, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Cel de-al treilea caz s-a produs în jurul orei 20:00, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde, într-un iaz, a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care a sesizat organele a fost chiar fratele victimei.

Circumstanțele în care s-au produs cele trei tragedii urmează să fie stabilite de oamenii legii.