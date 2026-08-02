Ion Ceban: Chișinăul este pregătit să asigure alimentarea cu apă în situații dificile

Primăria municipiului Chișinău este pregătită să asigure alimentarea cu apă a orașului chiar și în cazul unor eventuale dificultăți legate de debitul râului Nistru. Declarația a fost făcută de primarul general, Ion Ceban, care a precizat că municipalitatea a instituit măsuri de rezervă și dispune de resurse logistice pentru intervenție, dacă situația o va impune.

Potrivit edilului, municipiul dispune de peste 250 de rezervoare pentru apă potabilă și tehnică, 20 de cisterne și 45 de autospeciale pentru transportarea apei către populație. Totodată, au fost stabilite peste 200 de puncte de distribuire a apei, dintre care jumătate în grădinițe, 30 în instituții medicale, iar 75 în sectoarele Capitalei.

Ion Ceban a mai spus că municipalitatea dispune de 26 de sonde funcționale, administrate de Primărie și de întreprinderea Apă-Canal Chișinău, cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cubi de apă pe zi. La acestea se adaugă capacitățile Minei Chișinău, care asigură în prezent circa 5.000 de metri cubi de apă pe zi, utilizați în principal pentru necesități tehnice.

Puncte pentru preluarea apei au fost stabilite la următoarele adrese:

Priza de apă Petricani;

Priza de apă Balișevsk;

Priza de apă Ghidighici;

Priza de apă Ialoveni;

Cele 26 de sonde și „Mina Chișinău”.

„Primăria este pregătită să intervină în orice moment, în funcție de evoluția situației, prin activarea graduală a măsurilor stabilite, suplinirea capacităților existente și asigurarea prioritară a instituțiilor esențiale”, a declarat edilul.

Primarul general a menționat că rezervele de apă din lacurile de acumulare de la Novodnestrovsk și Dubăsari sunt suficiente în prezent. Totodată, municipalitatea a pregătit soluții alternative pentru asigurarea continuității alimentării cu apă a Capitalei în cazul apariției unor dificultăți.