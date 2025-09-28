AUR Moldova își retrage reprezentanții din secțiile de vot din diasporă

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a anunțat că își retrage toți reprezentanții din secțiile de votare constituite în străinătate, pe fondul unor suspiciuni legate de posibile tentative de infiltrare și influențare externă a procesului electoral.

Potrivit formațiunii, decizia a fost luată în urma unei analize interne și a mai multor sesizări primite în ultimele zile, care ar fi indicat încercări de racolare a unor persoane pentru a se prezenta drept delegați ai AUR, fără a avea vreo legătură reală cu partidul.

Pentru a evita riscuri privind integritatea procesului electoral și eventuale manipulări, conducerea AUR a depus oficial, la 26 septembrie 2025, cererea de retragere a împuternicirilor reprezentanților săi pentru perioada electorală.

„Considerăm că transparența și siguranța procesului electoral sunt mai importante decât orice interes partinic. Nu putem permite ca votul cetățenilor din diaspora să fie umbrit de tentative de ingerință ostilă. AUR va respecta până la capăt legalitatea și va veghea ca alegerile să se desfășoare corect și în condiții de securitate maximă”, a declarat Boris Volosatîi, președintele AUR din Republica Moldova.

Totodată, formațiunea a condamnat ingerințele externe, pe care le atribuie Kremlinului, și a reafirmat încrederea în profesionalismul organelor electorale și în capacitatea cetățenilor de a-și exercita liber dreptul de vot.

„Un vot conștient, liber și responsabil este cea mai puternică garanție a unui viitor european și democratic pentru Republica Moldova. Diaspora, ca parte vie și activă a poporului nostru, are un rol decisiv în acest proces”, a adăugat Boris Volosatîi.