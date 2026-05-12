Avarie la o conductă termică din cartierul Telecentru al Capitalei a provocat scurgeri de apă pe strada Ion Inculeț

O avarie a unei conducte termice de la intersecția străzilor Nicolae Testemițanu și Constantin Vârnav din Chișinău, acolo unde acum intervin serviciile „Termoelectrica”, a provocat mai multe scurgeri de apă pe strada Ion Inculeț.

Primăria Capitalei precizează că apa de pe carosabil s-a acumulat în urma procesului tehnologic de lichidare a deranjamentului de pe rețeaua de termoficare și nu „Apă-Canal Chișinău” este întreprinderea responsabilă de lucrări.

„„Apă-Canal Chișinău” precizează că nu efectuează lucrări în zonă și nu sunt înregistrate avarii la rețeaua de apeduct. Venim cu un îndemn către instituțiile de profil să informeze publicul atunci când execută anumite lucrări sau sunt înregistrate anumite avarii, pentru o comunicare corectă, iar instituțiile media să preia corect informația”, subliniază Primăria Chișinău.