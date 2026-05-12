Exploziile de la Glodeni și Râșcani: Cum explică Serviciul Antigrindină incidentele

Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice a venit cu precizări după incidentele produse recent în raioanele Glodeni și Râșcani, unde mai multe persoane au fost rănite în urma manipulării unor obiecte asemănătoare componentelor de rachetă antigrindină.

Instituția anunță că informațiile preliminare prezentate de autoritățile competente indică faptul că obiectele descoperite ar putea proveni din elemente tehnice utilizate anterior în cadrul sistemelor de protecție antigrindină. Totuși, reprezentanții serviciului precizează că, în anul curent, nu au fost efectuate lansări de rachete antigrindină, iar proveniența exactă a obiectelor urmează să fie stabilită de organele abilitate.

Potrivit instituției, sistemele antigrindină de tip rachetă funcționează în baza unor reglementări tehnice stricte, norme speciale de securitate și proceduri operaționale care presupun monitorizare radar permanentă, coordonare tehnică și personal calificat.

Serviciul explică faptul că rachetele sunt dotate cu mecanisme speciale de autodistrugere în timpul zborului, astfel încât fragmentele rezultate să nu prezinte pericol pentru populație. Cu toate acestea, în anumite situații excepționale, unele componente pot rămâne intacte sau parțial active pentru o perioadă îndelungată, în special dacă mecanismele interne au fost deteriorate sau procesul de autodistrugere nu s-a produs complet.

„În asemenea condiții, manipularea neautorizată a acestor obiecte poate provoca explozii și traumatisme grave”, avertizează instituția.

Serviciul mai precizează că produsele antigrindină de tip „LOZA-7” și „LOZA-2M” sunt fabricate în Bulgaria de compania STROYPROJECT și sunt însoțite de certificate de origine, certificate de calitate și documentație tehnică de conformitate.

În urma incidentelor, instituția a dispus, prin ordin intern, crearea unei comisii de lucru pentru efectuarea unei anchete de serviciu. Din comisie vor face parte specialiști în tehnică rachetară, reprezentanți ai subdiviziunilor operaționale și ai serviciului juridic.

Comisia urmează să examineze circumstanțele incidentelor, proveniența fragmentelor depistate și condițiile tehnice asociate acestora.

Amintim că polițiștii din Glodeni și Râșcani au intervenit în două cazuri, produse în urma manipulării unor obiecte asemănătoare rachetelor antigrindină. Trei persoane au ajuns la spital.