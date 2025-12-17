Aviz critic al Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO: Implică riscuri pentru procurorii specializați și anchetele în curs

Proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) comportă riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare în cadrul structurilor existente – Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Această concluzie se regăsește în avizul comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției generale pentru drepturile omului și statul de drept din cadrul Consiliului Europei, emis în urma evaluării inițiativei legislative.

Potrivit documentului, obiectivele declarate – combaterea criminalității hibride în domeniul corupției electorale, soluționarea problemelor de jurisdicție și sporirea eficienței utilizării resurselor – nu par a avea o legătură directă cu desființarea propusă a Procuraturii Anticorupție și a PCCOCS sau cu crearea PACCO.

În aviz se menționează că informațiile disponibile nu demonstrează că dizolvarea Procuraturii Anticorupție ar întări eforturile de combatere a criminalității hibride sau a celei asociate corupției. Dimpotrivă, eliminarea din sistem a procurorilor specializați ar putea slăbi această capacitate. În plus, experții subliniază că proiectul de lege nu este însoțit de estimări financiare, de o analiză cost-beneficiu sau de dovezi privind o eventuală creștere a eficienței.

Experții consideră că, în forma sa actuală, proiectul de lege nu oferă indicii clare că obiectivele propuse vor fi atinse. Totodată, avizul subliniază că reforma ridică riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare.

Raportorii Comisiei de la Veneția au efectuat, luna trecută, o vizită de lucru în Republica Moldova pentru a evalua inițiativa legislativă respectivă, în contextul elaborării avizului comun al Comisiei și al Direcției generale pentru drepturile omului și statul de drept din cadrul Consiliului Europei.Proiectul de lege privind crearea PACCO, inițiat de un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, a fost votat în prima lectură de Parlamentul de legislatura a XI-a în februarie 2025.

Inițiativa a generat numeroase critici, atât din partea experților, cât și a mai multor instituții de profil, inclusiv a Consiliului Superior al Procurorilor, care a avertizat că proiectul comportă riscuri și vulnerabilități semnificative.