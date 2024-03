Avocații care au anulat compensațiile excesive de 56 miliarde de dolari ale lui Elon Musk cer onorarii record de 6 miliarde de dolari în acțiuni Tesla

Avocaţii care au anulat compensaţiile de 56 de miliarde de dolari acordate lui Elon Musk, ca fiind excesive, solicită onorarii legale record de 6 miliarde de dolari, plătibile sub formă de acţiuni ale producătorului de maşini electrice Tesla, transmite Reuters.

”Recunoaştem că onorariul solicitat este fără precedent în ceea ce priveşte dimensiunea absolută”, au declarat cele trei firme de avocatură, într-un dosar depus vineri la Curtea Cancelariei din Delaware, conform News.ro. Onorariul ajunge la o rată orară de 288.888 de dolari, au spus ei. Musk a catalogat cererea drept ”criminală”, postând pe platforma sa X că ”avocaţii care nu au făcut altceva decât să dăuneze Tesla vor 6 miliarde de dolari”.

Tesla şi avocatul lui Musk nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Compania trebuie să îi plătească pe avocaţii care l-au reprezentat pe Richard Tornetta, un acţionar care l-a dat în judecată pe Musk în 2018 pentru pachetul său de salarii, pe care un judecător din Delaware l-a respins în ianuarie.

Producătorului de vehicule electrice i se cere să plătească respectivele costuri legale pentru că a beneficiat de returnarea pachetului salarial al lui Musk, despre care echipa juridică a spus că va avea ca rezultat restituirea producătorului auto a 266 de milioane de acţiuni. ”Această structură are avantajul de a lega suma de plată direct de beneficiul creat şi evită să luaţi chiar şi un cent din bilanţul Tesla pentru a plăti comisioane”, au scris avocaţii, adăugând că acel comision ar fi deductibil din punct de vedere fiscal pentru Tesla. Kathaleen McCormick, care supraveghează cazul şi va decide cu privire la onorariu, a numit salariul lui Musk ”de nemăsurat”, în hotărârea ei. Compania poate obiecta faţă de onorariul solicitat, deoarece are o cerere de onorariu într-un caz similar, privind salariile directorilor săi. Cele mai mari acorduri în procese cu acţionarii au avut loc în instanţa federală. Cel mai mare onorariu a fost de 688 de milioane de dolari în 2008, pentru echipa juridică care a obţinut un acord de 7,2 miliarde de dolari într-un caz de fraudă cu valori mobiliare, legat de falimentul Enron Corp. Solicitarea onorariului legal de la Tesla vine în momentul în care Curtea Supremă din Delaware ia în considerare un recurs pentru un onorariu de 267 de milioane de dolari, într-un caz care s-a încheiat cu un acord de pentru 1 miliard de dolari, care implică Dell Technologies. Judecătorii din Delaware au spus că urmărirea cauzelor adânc în litigiu, prin depoziţii şi spre proces, ar trebui să obţină un procent mai mare din suma recuperată, pentru a reflecta riscul şi efortul. Cazul referitor la salarizarea lui Musk a constat într-un proces de o săptămână. Oponenţii acestei abordări susţin că, pe măsură ce înţelegerile şi hotărârile cresc în dimensiune, avocaţii ar trebui să colecteze un procent în scădere, pentru a evita supracompensarea. Echipa juridică a spus că onorariul solicitat a ajuns la aproximativ 11% din hotărâre. Pachetul de plată al lui Musk a constat în opţiuni pe acţiuni, care i-au permis să cumpere acţiuni Tesla la preţuri foarte reduse şi i-au cerut să deţină acţiunile timp de cinci ani. Echipa juridică a spus că doreşte acţiuni fără restricţii de vânzare. Echipa juridică a acţionarilor a fost formată din trei firme de avocatură, Bernstein Litowitz Berger & Grossmann şi Friedman Oster & Tejtel, ambele cu sediul în New York, şi Andrews & Springer din Wilmington.

