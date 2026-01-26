Avocatul Poporului s-a autosesizat după decesul militarului din garnizoana Florești

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a sesizat din oficiu în cazul decesului militarului prin contract din garnizoana Florești, care a murit la spital pe 24 ianuarie, după ce a fost rănit prin împușcare cu arma din dotare, invocând suspiciuni privind nefuncționarea mecanismelor de prevenire a bullyingului, precum și a mecanismelor de sprijin al victimelor și de raportare a cazurilor de intimidare și violență în mediul militar.

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării, incidentul a avut loc la data de 20 ianuarie 2026, iar decesul a survenit pe 24 ianuarie, în urma unei plăgi prin împușcare. Militarul îndeplinea serviciul într-o unitate a Armatei Naționale, din garnizoana Florești.

Într-un comunicat, Avocatul Poporului precizează că autosesizarea are la bază importanța socială a cazului și existența unor bănuieli rezonabile privind deficiențe în funcționarea mecanismelor instituționale de prevenire a bullyingului și violenței, de protecție a militarilor și de examinare eficientă a eventualelor plângeri.

Ceslav Panico anunță că va analiza circumstanțele care au condus la deces prin prisma articolelor 2, 3 și 6 ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, inclusiv măsurile întreprinse de autorități după incident, modul de desfășurare a anchetei interne și alte aspecte relevante pentru respectarea drepturilor omului în Armata Națională.

Ombudsmanul subliniază că demersul nu vizează ingerința în activitatea instituțiilor militare, ci asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale militarilor și prevenirea unor situații similare. Totodată, acesta solicită Ministerului Apărării să coopereze pe deplin cu Oficiul Avocatului Poporului pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului.

În context, Avocatul Poporului reamintește că, în urma unui caz similar produs în aprilie 2024, a formulat 14 recomandări adresate Ministerului Apărării și Marelui Stat Major, care vizau, printre altele, angajarea psihologilor în unitățile militare, evaluări psihologice periodice, prevenirea bullyingului și consolidarea mecanismelor de raportare a abuzurilor. Potrivit Ombudsmanului, majoritatea recomandărilor rămân neimplementate.

De asemenea, Ceslav Panico atrage atenția că, în a doua jumătate a anului 2025, au fost înregistrate mai multe cazuri de violență în Armata Națională, inclusiv altercații între militari și incidente cu consecințe medicale grave.

Avocatul Poporului mai semnalează că Ministerul Apărării invocă frecvent caracterul de secret de stat pentru a refuza furnizarea unor informații necesare evaluării respectării drepturilor omului, practică pe care o consideră contrară legislației, întrucât faptele ce vizează încălcarea drepturilor fundamentale nu pot fi secretizate.

În final, Oficiul Avocatului Poporului încurajează militarii, membrii familiilor acestora și alte persoane care dețin informații despre cazuri similare să informeze instituția, pentru a contribui la prevenirea unor tragedii în cadrul Armatei Naționale.

Amintim că, pe 20 ianuarie 2026, la o unitate militară din Florești, un soldat de 24 de ani s-a rănit cu arma din dotare, în timp ce executa serviciul. Ulterior, acesta a fost transportat la spital în stare gravă, dar a decedat sâmbătă, 24 ianuarie.