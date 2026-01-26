Zelenski anunță că documentul american privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat

Președintele Volodimir Zelenski a transmis că documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat și Kievul așteaptă un moment și un loc pentru ca acesta să fie semnat.

„Pentru noi, garanţiile de securitate sunt în primul rând garanţii de securitate din partea SUA.

Documentul este 100% gata şi aşteptăm de la partenerii noştri să confirme data şi locul când îl vom semna”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferinţe de presă în capitala Lituaniei, scrie Agerpres.

„Documentul va fi trimis pentru ratificare Congresului SUA şi parlamentului ucrainean”, a spus el.

Negocierile trilaterale dintre Ucraina, Rusia și mediatori americani la Abu Dhabi pentru încheierea războiului nu au dus la un acord, însă ambele părți și-au exprimat deschiderea pentru continuarea dialogului, următoarea rundă fiind programată duminica viitoare.

„La Abu Dhabi sunt discutate planul în 20 de puncte (al SUA) şi chestiunile problematice. Erau multe chestiuni problematice, dar acum sunt mai puţine”, a spus Zelenski.

El a mai spus că Moscova vrea să facă tot posibilul pentru a determina Ucraina să abandoneze regiunile estice pe care Moscova nu a reuşit să le captureze la declanşarea războiului. Kievul însă, a spus el, nu a dat înapoi de pe poziţia că integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată.

„Există două poziţii fundamental diferite, cea a Ucrainei şi cea a Rusiei. Americanii încearcă să găsească un compromis”, a mai spus Zelenski, adăugând că toate părţile trebuie să fie gata să ajungă la un compromis, inclusiv americanii.

Principalul obstacol rămâne cererea Rusiei ca Ucraina să-și retragă trupele din Donbas, în timp ce Ucraina solicită garanții de securitate care să implice intervenția SUA și a aliaților europeni în caz de agresiune rusă. Rusia se opune prezenței trupelor occidentale pe teritoriul ucrainean.