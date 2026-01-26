Elevii și studenții din Transnistria fac cursuri online din cauza vremii nefavorabile

Procesul educațional din regiunea Transnistria se desfășoară astăzi la distanță, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate de ploi înghețate și formarea poleiului.

Decizia a fost luată de autoritățile nerecunoscute din regiune, care au anunțat suspendarea temporară a cursurilor cu prezență fizică în școli, universități și instituții de învățământ mediu de specialitate.

Instituțiile de învățământ au fost informate că lecțiile vor fi organizate online, fiind asigurată continuitatea procesului educațional.

Măsura a fost aplicată pentru a reduce riscurile generate de vremea periculoasă și pentru a proteja elevii, studenții și cadrele didactice. Autoritățile locale monitorizează situația și vor decide ulterior asupra reluării cursurilor cu prezență fizică, în funcție de evoluția condițiilor meteo.